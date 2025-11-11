Üleilmse kliimakonverentsi võrgupaik emiteerib hoogsalt süsinikku

Nüüd on mõned selle tegevusega tegelejad jõudnud selleni, et on välja rehkendanud, kui palju süsihappegaasi paiskub atmosfääri sellest, kui inimesed külastavad internetis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimatippkohtumiste lehekülgi.

Selgus, et nende lehekülgede vaatamine toob kaasa mitu korda suurema emissiooni kui maailma keskmise internetilehekülje vaatamine.

Melissa Terras Šotimaalt Edinburghi Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Plos Climate, et võrreldes 1995. aastaga, mil peeti esimene niinimetatud COP-sarja kliimakonverents, tulenes mulluse konverentsi võrgupaigast 13 000 protsenti suurem süsinikuheide.

Suures osas on selle kasvu taga mõistagi ka arvutivõimsuse ja interneti kasv 30 aasta jooksul, kuid keskmiste veebisaitidega võrreldes on COP-konverentside saidiheide viimastel aastatel olnud umbes seitse korda suurem.

Terras ja kaaslased leidsid veebiarhiividele tuginedes, et konverentside veebiemissioon ühe lehekülje kohta on alates 2008. aastast tõusnud üle kümne korra, olles jõudnud 2,4 grammi süsinikuni ühe leheküljevaatamise kohta. Maailma keskmisel internetilehel on see näitaja 0,36 grammi.

Üheks põhjuseks on see, et kliimakonverentside veebilehtede vaatamine nõuab päris suurt arvutusvõimsust: neil lehtedel leidub rohkesti videoid ja multimeediat. Ka on konverentside võrgupaikade külastatavus aasta-aastalt hoogsalt kasvanud.

Aastal 1997, kui toimus kolmas konverents, COP3 Kyotos, eritus konverentsi saidi toimel atmosfääri arvutuslikult 140 grammi süsinikku. Sellise hulga suudab suur puu uuesti siduda ehk atmosfäärist välja võtta kahe päevaga.

Mullune konverents Bakuus paiskas oma veebikohalolu tõttu atmosfääri juba tervelt 117 kilogrammi jagu süsinikku. Sellise koguse sidumiseks on vaja kümnel suurel puul aasta otsa vaeva näha.

Kui mitu puud läheb vaja eile Brasiilias Belémi linnas alanud konverentsi internetilehekülgedest tuleneva heite sidumiseks, on uuringu autorite sõnul mõistatada veel vara, kuid nad teevad juba etteheite, et saiti majutav server ei toimi taastuvate energiaallikate jõul.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.