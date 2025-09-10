Bioloog: lehed kolletuvad tänavu aeglasemalt

Sügise hakul kaunistavad puid värvilised lehed. Inimese silmailu taga on taime seisukohast ettevalmistused talveks, rääkis bioloog Arne Sellin. Tänavune vihmane ja jahe suvi aga aeglustab tema sõnul lehtede vananemist.

Inimese seisukohast lähevad puulehed sügisel kaunilt punakaks. "See, mida inimene näeb silmaga, on väline visuaalne külg väga keerukatest protsessidest, mis taimedes toimub, valmistumaks talveks," ütles Sellin saates "Terevisioon".

Taimed teavad piltlikult öeldes talveks valmistuda keskkonnast saabuvate signaalide abil. Sellini sõnul on olulised muutused nii temperatuuris kui ka fotoperioodis. "Lihtsamalt öeldes tähendab see, et ööpäeva valge aja kestus lüheneb ja ööpäeva pimeda aja kestus pikeneb," seletas ta. Kolmanda signaalina muutub valgus sügisel punakamaks.

Sellini sõnul tomub taimedes nende signaalide mõju mitmeid muutusi. "See, et lehed muutuvad kollaseks või oranžiks, on tingitud sellest, et taim hakkab ise lammutama aineid, mis suvel lehes tavaliselt on," sõnas ta. Suvisel ajal teeb taimed roheliseks klorofüll, mille majandamine on energiakulukas. Kuna sügisel on teada, et lehed peagi surevad, hakkab taim klorofülli lehtedest välja juurtesse ja tüvesse kandma.

Tänavu on looduses ja linnapildis veel värvi muutnud lehti näha väga vähe. Ühe põhjusena on selle taga Sellini sõnul soe sügise algus. Ööd on olnud soojad ja ööpäeva miinimumtemperatuurid madalad. "Teine oluline põhjus on, et suvi on olnud vihmane ja jahe. Selle tulemusena on üldse kogu lehtede vananemisprotsess aeglustunud ja see mõjutab ka sügisest lehtede vananemist," seletas bioloog.

Punased ja lillad toonid tekivad puulehes tema sõnul tugeva valguse mõjul. Ühest küljest on praegu vähemalt pärastlõunal ilm tema sõnul päikesepaisteline. "Samas ilmselt ikkagi kõrge õhuniiskus ja kestvad hommikused või päevased udud ei tõsta kiirguskoormust sellisele tasemele, et lehed värvuksid punaseks või lillaks," arutles ta.