Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

Loodus
Foto: Ken Mürk/ERR
Tänavu suvel nägi päikest tavapärasest vähem. Sünoptiku sõnul on aga lootust, et augustikuu viimane nädalavahetus ja ka septembri algus toovad Eestimaa pinnale suviselt sooja ilma.

Sünoptik Taimi Paljak rääkis "Terevisioonis", et tänavune suvi oli Eesti suvele omaselt kõikuv: kord leitsak, kord vihm ja jahedus. Juuni jäi pigem jahedaks ja vihmaseks ning suvi läks täie hooga käima alates 5. juulist. 

Kolm nädalat järjest püsis tavapärasest märksa soojem ilm. "Kes kuumust ei talu, see tänas augusti alguses taevaisa, et leitsak läbi sai," sõnas ta. Ülejäänud suvi kulgeski vihmahoogude ja jaheduse tähe all.

Paljak rõhutas, et vihmaseid suvesid on olnud varemgi: meenutada võib 1978. aastat või hiljutisemaid 2014., 2017. ja 2021. aasta suvesid. "Lohutuseks võib öelda, et selliseid aastaid on olnud enne ja tuleb veel," ütles ta.

2025. aasta suvi sai sünoptiku sõnul eriline selle poolest, et oli palju äikest ja seda juba juunikuus. Päikest seevastu nägi tavapärasest vähem, sest sadu oli palju. "Samas oli ka pikki päikeselisi perioode. Ja meenutagem, et mõned kõige soojemad päevad olid hoopis aprillis," lisas Paljak.

Tema sõnul on lootust, et augusti viimane nädalavahetus ja ka septembri algus toovad suviselt sooja ilma. "Soe õhk peaks meie maile tagasi pääsema, päevased temperatuurid ulatuvad 20–25 kraadini," lausus ta. Siiski ei saa vihmahoogudest mööda ja kuivemat ilma võib oodata pigem septembri teiseks kümnepäevakuks.

Viimastel aastatel on september sageli olnud soe ja suve nägu, ent Paljak hoiatab, et seda ei saa igalt aastalt oodata. "Septembri lõpp võib tuua ka ehtsa sügisese jaheduse," ütles Taimi Paljak.

Toimetaja: Sandra Saar

Allikas: "Terevisioon"; küsis Juhan Kilumets

