Aiandusteadlane: praegu on õige aeg alustada esimeste külvidega

Kes tahab varajast saaki, sel tasub juba praegu mõelda köögiviljade ettekasvatamisele. Selleks, et saada saaki pikema perioodi jooksul, võib külvata mitu korda järjest.

Eesti Maaülikooli aianduse lektor Priit Põldma sõnul tasub koduaias kevadel tähele panna, millised köögiviljad vajavad ettekasvatamist ning milliseid võib otse peenrasse külvata. Nii saab vältida vigu, mis võivad vähendada saagikust.

Varajase saagi soovijad võiksid juba alustada köögiviljade ettekasvatamisega. Põldma soovitab näiteks brokolit, lillkapsast ja peakapsast külvata juba praegu. Selleks, et saada saaki pikema perioodi jooksul, võiks külvata seemneid mitu korda mõnenädalaste vahedega.

Peeti ja kaalikat saab samuti hakata ette kasvatama. Otsekülviga tasub aga oodata, kuni muld on piisavalt soe. Porgand ja pastinaak seevastu ettekasvatamist ei talu. Samuti peaks otse kasvukohale külvama redist ja naerist. Kurki ja tomatit tuleks tema sõnul kasvatada kilekasvuhoones, sest kõik sordid ei sobi avamaale.

Kapsaste puhul tuleb jälgida, et hiliseid sorte ei külvataks liiga hilja, muidu ei pruugi need enne sügist valmis saada. "Hilised peakapsa sordid, mille kasvuperioodi pikkus on 140–160 päeva, ei saa sügisel valmis, kui külvame selle taime või seemne liiga hilja," sõnas ta Vikerraadio saates "Huvitaja".

Kevadisemate ilmade saabudes, saab porgandi, redise ja herne kohe maha külvata, sest need taluvad ka jahedamat temperatuuri. Kurgi, kõrvitsa ja rullkõrvitsa jaoks on aga liiast isegi väikesed öökülmad, mistõttu nende külviga tasub veel oodata. "Kui isutate välja ning tuleb üks öökülm või isegi pluss üks-kaks kraadi maapinnal, siis need kurgitaimed hukkuvad," sõnas Põldma.

Sibula kasvatamisel tasub eelistada väiksemaid tippsibulaid, mis ei kipu kergesti õitsema minema. Väikestes pakendites müüdavatest sortidest soovitas Põldma Sturoni ja Stuttgarter Rieseni. Sibul talub lühiajalisi öökülmi, kuid jahe ilm võib soodustada õitsema hakkamist, mis mõjutab saagikust. Sobiva kasvatustehnika ja sordivaliku korral saab siiski varakevadel sibulat edukalt kasvatada.

Mulla soojenemist saab kiirendada musta kilega. Kile või katteloor aitab säilitada mulla niiskust, mis on oluline aeglaselt idanevate taimede nagu porgandi ja pastinaagi puhul.

Põldma sõnul ei ole koduaias reaalne katsetada korraga mitut sorti. Seetõttu soovitab ta lähtuda enda eelistustest, võttes aluseks näiteks porgandite värvi või kuju. "Igal inimesel on oma harjumus, mis talle meeldib: oranžid sordid, kollased sordid, tumedad või lillakad sordid. Valikuid on nii palju, tuleb välja noppida, mis meeldib," rääkis ta.

Mida võiks juba praegu teha?

1. Külva porgand, redis ja hernes. Need kultuurid taluvad jahedamat ilma ning võib juba mulda panna.

2. Alusta kapsaste ettekasvatust. Brokoli, lillkapsa ja peakapsa võib külvata juba praegu – võib teha mitmejärgulise külvi.

3. Kontrolli seemnete vanust ja sobivust. Vali sort, mis sobib sinu kasvukohale – näiteks kurk ja tomat võivad vajada kasvuhoonet.