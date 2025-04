Tumeda elurikkuse kasv näitab maailma ökosüsteemide vaesumist

Nii on selgunud rahvusvahelisest uurimistööst, mille eesotsas olid Eesti teadlased ja mis hindas ökosüsteemide seisundit kogu maailmas, tuvastades nii neis süsteemides elavaid taimeliike kui ka neid liike, keda seal ei ela, aga võiks elada.

Meelis Pärtel Tartu Ülikoolist ja ta kolleegid uurisid läbi üle viie tuhande paiga enam kui sajas piirkonnas üle ilma.

Igas vaatluspaigas valisid nad välja saja ruutmeetrise ala ja tegid kindlaks selle ala tumeda elurikkuse — just need taimeliigid, keda seal ei olnud, kuid võinuks põhimõtteliselt olla.

Iga vaatluspaiga juurde uuriti veel 300 ruutkilomeetri jagu ümbritsevaid alasid, et saada ideid, milliseid vaatlusalal olematuid taimi seal olla võiks.

Selgus, et neis piirkondades, kus inimtegevust on vähe, näiteks Põhja-Ameerika põlislaantes või Gröönimaa tundrais elutseb tavaliselt üle kolmandiku seal potentsiaalselt elutseda võivatest liikidest.

Puuduolevad liigid on puudu peamiselt loomulikel põhjustel, näiteks võimalike ja tegelike elukohtade loodusliku eraldatuse või seemnelevitajate vähesuse pärast.

Suure inimmõjuga piirkonnis, näiteks Lääne- ja Lõuna-Euroopa metsades elutses seevastu enamasti ainult umbes viiendik seal elutseda võivatest liikidest.

Teadlaste sõnul on oluline, et just niinimetatud tumeda elurikkuse arvessevõtmine tõi nende piirkondade erinevused nii eredalt esile. Kui oleks vaadeldud ainult tegelikult olemasolevaid liike, ei oleks inimtegevuse mõju nii hästi välja tulnud.

Nüüd aga oli võimalik kindlaks teha ja ajakirja Nature ka kirja panna, et inimtegevus võibki taimede elurikkusele mõju avaldada mitmesaja kilomeetri kauguselt.

Inimese mõju ulatub seega ka niisugustesse ökosüsteemidesse, mida inimene ise otseselt puutunud ei olegi, sealhulgas looduskaitsealadele. Mõju võib edasi kanduda näiteks saasteainete näol. Samuti võib elupaikade killustamine mõjutada elutingimusi allesjäävate killukeste sees.

Inimtegevuse indikaatoritena kasutasid teadlased muu hulgas inimasustuse ja teedevõrgu tihedust ning loodusalade põllumaastumist ja linnastumist.

Inimtegevuse kahjulik mõju on väiksem juhul, kui vähemalt umbes kolmandik ümbruskonnast on suhteliselt looduslik.

Järeldada tuleks aga teadlaste sõnul eelkõige ehk seda, et looduskaitsega tuleb tõsiselt tegeleda ka väljaspool looduskaitsealasid.

