Tehisaru ennustab ilma kiiremini kui superarvuti

Raadio- ja teleuudiste lõpus kuuleme ikka ilmateadet, see on auväärne traditsioon. Kuid teadusajakiri Nature kirjutab, et tänapäevane tehisaru suudab sekundite või minutitega välja käia sama täpse ilmaennustuse kui traditsiooniline superarvuti tundide või päevadega.