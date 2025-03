Inimene ei mõista koera tundeid nii hästi, kui ise arvab

Inimesed ja koerad on üheskoos elanud juba tuhandeid aastaid ning küllap tundub vähemalt nii-öelda koerainimestele, et mõistame päris hästi, mida koerad teatud olukordades tunnevad.

Värskest teadusuuringust ilmneb, et see võib olla väga ekslik. Ameerika teadlased kirjutavad ajakirjas Anthrozoös, et inimesed ei saa tihtipeale koera emotsioonidest õieti aru.

Holly Molinaro ja Clive Wynne Arizona Osariigiülikoolist väidavad oma katsete põhjal, et inimesed omistavad koerale emotsiooni pigem konteksti põhjal ehk olukorra järgi, milles koer paistab olevat mitte koera enda käitumise või näoilme põhjal.

Teine eksimuste allikas on inimeste kalduvus koera inimlikustada ehk eeldada, et ta tunneb end enam-vähem samamoodi kui inimene tunneks end selles olukorras.

Molinaro ja Wynne filmisid koera käitumist mitmesugustes olukordades, mida nad ise hindasid koera seisukohalt meeldivaks või ebameeldivaks.

Meeldivas olukorras pakuti koerale näiteks toidupala või näidati jalutusrihma, ebameeldivas olukorras koeraga pisut kurjustati või võeti välja hirmuäratav tolmuimeja.

Siis näitasid teadlased videoid teaduskatses osalema kutsutud inimestele.

Ühes katses näidati inimestele videoid kas toimetamata kujul või siis niimoodi toimetatult, et näha oli ainult koera ning olukorda iseloomustav taust oli eemaldatud.

Teises katses aga oli meeldivas olukorras filmitud koerale monteeritud taustaks ebameeldiv olukord ning ebameeldivas olukorras oli filmitud koerale monteeritud taustaks meeldiv olukord.

Mõlemas katses pidid inimesed andma hinnangu, kui rõõmus või mitterõõmus oli videos nähtud koer.

Selgus, et inimeste hinnang koera väljendatud emotsioonile sõltus kõigest muust, aga mitte koerast endast.

Inimesed nägid, et koerale pakuti toidupala ning nad eeldasid, et koer rõõmustab. Inimesed nägid, et koeraga pahandati ning nad eeldasid, et koer tunneb end halvasti.

Kui koerale näidati jalutusrihma, arvasid inimesed, et ta on elevil. Kui täpselt samale koeravideole oli taustaks monteeritud tolmuimeja näitamine, arvasid inimesed, et koer on hirmul.

Mida peaksid siis vaesed koeraomanikud nüüd tegema? Uuringu autorite sõnul tuleb esimese asjana tunnistada, et me ei mõista koerte tundeid kaugeltki nii hästi, kui oleme arvanud.

Teiseks aga tasuks olla tähelepanelikum koera suhtes ning jälgida teraselt, kuidas ta ühes või teises olukorras tegelikult käitub.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.