Kevadine kliimastress paneb põntsu taimede paljunemisele

Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli tenuuriprofessor Ülo Niinemets nentis, et taimede paljunemisprotsess lühike ja tundlik. Näiteks võivad kevadised kuumalained ja külmunud muld raskendada taimedel vee omastamist. See omakorda põhjustab reproduktiivorganite ülekuumenemist ja väärarenguid.

Samuti võib tekkida tolmeldajate ja taimede õitsemise aja vahelise sünkroonsuse kadu, mis toob kaasa viljatust. "Taim on valmis ja võiks tolmeldada, aga mesilased on kõik veel tarudes, kimalased on maa sees ja see jääbki tolmeldamata," kirjeldas professor saates "Labor".

Kuigi Eestis pole taoliste probleemide esinemissagedus veel märkimisväärne, mõjutavad ekstreemsed ilmastikuolud siiski olulisi põllukultuure, nagu talirapsi ja teravilju. "Rapsi puhul sõltub saagikus sellest, kui hästi taim talvitub ja kui palju on mullas vett. Teraviljad on tuultolmleja ja tuul ikka puhub. Sellega probleeme ei ole, aga õite moodustamise hetkel võib probleeme olla küll," selgitas Niinemets.

Niinemets märkis, et praegu on lahendusi taimede paljunemise kaitseks ekstreemsete tingimuste eest vähe. Üks võimalus taimede kliimakindlamaks muutmiseks on järjestada põllukultuuride genoome ning üritada selle põhjal välja valida kõige leplikumad taimed. Niinemets nentis aga, et kuigi olulisi geene saab võrdlemisi kerge vaevaga üles leida, võivad juba paaritähelised erinevused geneetilises koodis nende geenide toimimist olulist mõjutada.

Nõnda tuleb pöörata rohkem tähelepanu nende geenide täpsetele avaldumismustritele. "Tööd tehakse kuumastressi suhtes tolerantsemate geenivariantide leidmiseks, mis saaks ikkagi hakkama, ükskõik milline temperatuur on. [...] Need [geeniekspressiooni regulaatorid] lülitavad teatud protsesse sisse ja välja ning need peavad kõik õigel ajal toimima," lisas professor.

Kuigi geeniuuringud on andnud uusi teadmisi, rõhutas Niinemets, et saadud tulemuste rakendamine praktikas võtab aega. Meelepäraste geenivariantide leidmine ja uute põllukultuuride kasvatamine nõuab pikaajalisi katseid ja hindamist.

Olemasolevaid andmeid võib aidata mõtestada ka tehisintellekt, kuid Niinemetsa sõnul on andmete tõlgendamisel ja tuleviku ennustamisel on piiranguid. "Tehisintellekt saab kogutud teadmisi sünteesida, kuid eksperimente ja praktilist tööd see ei asenda," tõdes ta.