Veerandit mageveeloomi ähvardab kadu

Rahvusvaheline teadlasrühm väidab oma ülevaatliku uuringu põhjal, et kõigist magevees elavatest loomaliikidest ähvardab tervelt ligi veerandit väljasuremine.

Uuring hõlmas nii kalu, putukaid kui ka koorikloomi.

Catherine Sayer Rahvusvahelisest Loodushoiuliidust ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature, et mageveeliikide edasist eksistentsi ohustavad eelkõige keskkonnasaaste, tammiehitus ja põllumajandus.

Magevesi, mille hulka kuuluvad jõed, järved ja märgalaveed, katab vähem kui ühe protsendi maakera pindalast, kuid seal elab rohkem kui 10 protsenti kõigist teadaolevatest liikidest, sealhulgas pool kõigist kalaliikidest.

Uuringus vaadeldi enam kui 23 000 liiki ja selgus, et 24 protsenti neist ähvardab väljasuremine ähvardab.

Eri loomarühmades on ohutase mõnevõrra erinev. Kümnejalaliste seltsist, millesse kuuluvad näiteks krabid, krevetid ja jõevähid, on ohus 30 protsenti liikidest, kaladest 26 protsenti, kahepaiksetest ja roomajatest 23 protsenti ja kiililistest 16 protsenti.

Alates aastast 1500 on teada olevalt välja surnud umbes 90 mageveelooma liiki, kuid tegelik arv võib uuringu autorite arvates olla suurem.

Autorid kirjutavad, et liikide allakäigu ja kadumise ära hoidmiseks tuleks tegutseda kiiresti.

Ajavahemikus 1970 kuni 2015 hävis umbes 35 protsenti maailma märgaladest. Võrreldes metsadega on see kolm korda kiirem, sedastavad autorid.

Enam kui kolmandik tuhande kilomeetri pikkustest jõgedest ei voola enam vabalt täies pikkuses.

Autorid on mures, et mageveekeskkonna kaitset on kuni viimase ajani peetud vähem pakiliseks kui maismaa- või merekeskkonna kaitset.

Pildil on Tasmaania magevetes elav ohustatud kala Galaxias fontanus.

