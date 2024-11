Makadaamia geenid said järjeldatud

Makadaamiapähklid on päris maitsvad, kuigi eriti just praeguste toiduhindade juures ei tarvitse nende jaoks enam raha jaguda. Aga nüüd vähemalt on makadaamiataime genoom järjeldatud.

Makadaamiataime liike on tegelikult neli ja genoomijärjestuse määrasid teadlased kindlaks neil kõigil.

Kahte neist liikidest, ladinakeelsete nimedega Macadamia integrifolia ja Macadamia tetraphylla kasvatatakse laialdaselt ja nende vilju ehk pähkleid müüakse. Teised kaks on Macadamia ternifolia ja Macadamia jansenii.

Taimed on pärit Austraaliast, eriti selle idapoolsetelt aladelt, tänapäeval kasvatatakse neid rohkesti ka Hawaii saartel ja veelgi rohkem Lõuna-Aafrika Vabariigis. Taimed on kaks kuni 12 meetrit kõrged, pähklite koor on erakordselt kõva.

Nüüd on Robert Henry Austraaliast Queenslandi Ülikoolist ja ta kolleegid taimede geenikoodi lahti hammustanud ja kirjutavad ajakirjas Tropical Plants, et uus geeniteadmus aitab loodetavasti parandada taimede haiguskindlust ja kliimakohasust ning tõsta saagikust.

Makadaamia on kultuurtaimena pärit üsna väikeselt geneetiliselt baasilt, mis teeb ta kergemini kahjustuvaks ja vähem vastupidavaks, kui olla võiks.

Et ta aga on päris oluliseks kultuurtaimeks saanud ja see olulisus tõotab veelgi kasvada, on ta omaduste parandamine kriitiliselt tähtis.

Kui aretajad geene tunnevad, saavad nad taimede vastupidavust tõstes hõlpsamini tagada, et ka pähklite koostis ja maitseomadused jäävad sellisteks, nagu vaja.

Sel aastal arvatakse maailma makadaamiatoodang küündivat julgelt üle 300 tuhande tonni.

Makadaamiataime avastas eurooplaste jaoks Inglise botaanik ja maadeuurija Allan Cunningham 1828. aastal. Praeguse nime andis talle Saksa-Austraalia botaanik Ferdinand von Mueller Šoti-Austraalia keemiku ja poliitiku John Macadami auks aastal 1857.

