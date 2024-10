Astronoomid: silmailu pakkuvaid magnettorme võib näha järgmise suveni

Neljapäeval rohkelt erksaid virmalisi pakkunud geomagnetiline torm võib saada järgmistel kuudel lisa, sest päike on saavutanud oma aktiivsustsükli haripunkti. Inimeste argitegemisi häirivaid loiteid tuleb ette aga äärmiselt harva.

Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu sõnas, et neljapäevaöine magenttorm jäi tugevuselt alla Maad selle aasta mais tabanud tormile. Sellegipoolest paisus selle tugevus märkimisväärse tasemeni G4.

"Tehniliselt võttes eilne torm veel praegu käib, aga see on nüüdseks natukene nõrgemaks jäänud. Ta saavutas prognoositud G4 taseme, aga on nüüd G3 peale taandunud," lausus ta.

Magnettorme võib Pajusalu sõnul oodata lähiajal veelgi ja päris tihedalt, sest päike on käesoleval ning järgmisel aastal oma 11-aastase magnetilise aktiivsuse tsükli kõrgeimas punktis. Perioodi jooksul vahetuvad päikese magnetilised poolused.

Tartu Observatooriumi tähefüüsika teadur Tõnis Eenmäe arvab, et päikese aktiivsuse kõrgaeg kestab tuleva aasta suveni. Pikaajaliselt pole üksikuid magnettorme võimalik siiski tema sõnul ette ennustada. Võib lihtsalt öelda, et sel ajal esineb neid keskmisest sagedamini.

"Päikseloited võivad olla väga tugevad, aga see väljapaiskunud aine ei jõua alati Maani või jõuab ta ainult riivamisi ning ei põhjusta suurt geomagnetilist tormi. Seekord saime lihtsalt pihta," lisas teadur.

Tugevad magnettormid võivad Eenmäe sõnul pooluste lähedal häirida ka elektroonikaseadmete tööd. Kuna aga nendes piirkondades elab väga vähe inimesi, enamik inimesi häiringutest osa ei saa. Küll põhjustasid tugevad magnettormid 20. sajandi vältel suuremat kahju näiteks Kanada elektrivõrgus. Sellest ajast saadik on päikesetormide mõjuga elektrivõrkude ehitusel rohkem arvestatud.

"Kui tulla ekvaatorile lähemale, siis geomagnetiliste tormide mõjud on elektrivõrkudele väiksemad. Nii võimsad nad ei ole, et kellegi taskus mobiiltelefone või võrku ühendatud koduelektroonikat läbi kõrvetada. Selleks läheb suuremat energiat vaja, näiteks äikest," sõnas teadlane.

"Samas väga suurtes võrkudes, kus on väga pikad elektriliinid, tekivad magnetvälja muudatuste korral päris arvestatavad elektrivoolud," lisas teadur.

Ühtlasi toonitas Tõnis Eenmäe, et vaatamata laialt levinud uskumustele ei mõjuta magnettormid inimeste tervislikku ega vaimset seisundit mitte vähimalgi määral.