Ilutulestiku kõrval võib näha vana-aastaõhtul virmalisi

Virmaliseküttidel on põhjust rõõmustamiseks, sest aasta lõpus oodata on tugevat geomagnetilist tormi. Paremal juhul võib näha virmaliste kuma Põhja-Poolani välja. Eestis võib vaatemängu nurjata edelast lähenev pilvemass ja vana-aastaõhtul on selgemat taevast oodata vaid Kirde-Eestis.