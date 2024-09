Neptuuni taga paistab olevat arvatust rohkem taevakehi

Peale Päikese ja planeetide on meie Päikesesüsteemis veel suur hulk taevakehi. Nüüd väidab rühm astronoome oma vaatluste põhjal, et kaugel Kuiperi vöös võib tiirelda palju väikesi taevakehi, mis alles ootavad avastamist.

Rahvusvaheline rühm tegi vaatlusi nii Hawaiil asuva Subaru teleskoobi kaudu kui ka juba Päikesesüsteemi kaugematele aladele jõudva kosmosesondi New Horizons pardaseadmetega.

New Horizons, mille tuntuim tegu oli lähimöödumine kääbusplaneet Pluutost, on lähimöödunud veelgi ühest Kuiperi vöö taevakehast, nimelt Arrokothist viis aastat tagasi.

Kuiperi vöö on Neptuuni orbiidi tagune ala, mida võib võrrelda Marsi ja Jupiteri vahelise asteroidivööga.

Kuigi New Horizons asub ise Kuiperi vöös, on tal sealseid taevakehi väga raske avastada, kuna ta kaamera vaateväli on tõhusaks avastustööks liiga kitsas. Siin tulebki talle appi maapealne Subaru teleskoop, mis seirab Kuiperi vööd oma laia vaateväljaga kaameraga.

Teleskoobiga avastatud kehadest teevad astronoomid valiku, mida lasevad siis New Horizonsil vaadelda. Koha peal olles saab sond neist taevakehadest palju rohkem infot, sealhulgas pinna ehituse ja koostise kohta.

Seni avastatud kehad ei ole paraku jäänud New Horizonsile sedavõrd tee peale, et tal oleks olnud mõtet neist lähimöödumise peale kütust kulutada. Kuid lootust on avastada uusi ja meist kaugemale jäävaid, mis võivad sondile lähemalt uudistamiseks paremini sobida.

Teleskoobivaatlustes on teadlaste üllatuseks muu hulgas selgunud, et Kuiperi vöös on suhteliselt vähe taevakehi kaugusvahemikus 55 kuni 70 astronoomilist ühikut Päikesest. Lähemal ja kaugemal on kehi rohkem.

Nüüd annavad teadlased teada, et on avastanud veel üle 200 Neptuuni orbiidi taguse taevakeha. Tegelikult võivad nad näinud olla veel rohkemgi taevakehi, kuid taustal asuvate Linnutee tähtede pärast on vaatlused raskendatud. Teadlased ei ole praegu veel kindlad, millised neist taevakehadest on päriselt olemas ja millised võivad osutuda nii-öelda valepositiivseks signaaliks.

Kui aga tõesti nii kaugel nii ettearvamatult palju senitundmata taevakehi on, võivad teadlased hakata järeldama, et kosmiline pilv, millest Päikesesüsteem kunagi tekkis oli äkki suuremgi kui seni arvatud.

Oma tööst kirjutavad teadlased võrguvaramus arXiv.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.