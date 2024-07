Linnutee hiigelsuure musta augu kõrval on ka üks keskmik

Astronoomid järeldavad uute vaatluste põhjal, et peale ammutuntud hiigelsuure musta augu Sagittarius A* asub Linnutee keskpaigas, sealsamas Sagittarius A* lähedal ühe eriskummalise täheparve sees suure tõenäosusega veel üks, keskmise suurusega must auk.

Florian Peißker Saksamaalt Kölni Ülikoolist ja ta kolleegid vaatlesid täheparve IRS 13, mis asub Galaktika keskmest vaid kümnendiku valgusaasta kaugusel. Astronoomilises mõttes on see kaugus väga väike, ehkki meie mõistes mahuks sesse vahemikku kõrvuti paarkümmend Päikesesüsteemi.

Täheparv IRS 13 tundub koosnevat suhteliselt vähesest arvust massiivsetest tähtedest.

Päris detailselt seda vaadelda ei ole õnnestunud, kuid Peißker ja ta kaaslased väidavad nüüd ajakirjas The Astrophysical Journal, et sealsete tähtede liikumises tundub avalduvat iseärasusi, mida saaks seletada just nimelt keskmist suurust musta auguga nende tähtede keskel.

Peale selle tuvastasid teadlased mitme maailma tippteleskoobi vaatlusandmeid analüüsides, et parves pöörleb suurel kiirusel ioniseeritud gaasi rõngas, just nagu musta augu ümber olla võikski. Ka röntgenkiirgust ei jää parvest kiirgamata ja seegi on järjekordne tunnismärk.

Täheparv IRS 13 püsib hoolimata hiiglasliku musta augu Sagittarius A* lähedusest hästi koos; arvatavasti aitabki parve enda must auk seda püsivust pidada.

Arvatakse, et IRS 13 on moodustunud galaktika keskmest kaugemal ja rännanud oma praegusse asukohta alles viimase mõne miljoni aasta jooksul, sest nii suuri tähti nagu ses parves, ei peaks saama ühele hiigelmustaugule nii lähedal tekkida.

Keskmise suurusega must auk, mis parve sees paistab peituvat, on aga päris haruldane kosmiline elukas. Kogu universumis on neid teada vaid kümmekond.

Need arvatakse olevat tekkinud üsna varsti pärast Suurt Pauku ja just nende omavahelisel ühinemisel ongi tekkinud galaktikakeskmete hiigelsuured augud.

On arvata, et ka IRS 13 sees asuva musta augu saatus on kunagi Linnutee keskme hiiglase Sagittarius A*-ga ühineda.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.