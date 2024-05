"NOVA" viis noored reporterid koolipingist teaduse tuiksoonele

Tema kolleeg Elise Marii Nurmsalu unistab aga kaaluta olekust: "Prooviks kosmose treeningu asju, et näha, kuidas hakkama saaksin." Mõlemad on juba aastaid lisaks koolis käimisele töötanud ka ETV2-s ja teinud eakaaslastele suunatud saateid, kus on sageli juttu ka teadusest.

Ühe osa "NOVA" telemagasinist moodustab teadusrubriik "NOVA seletab", mille raames lapsed kohtuvad teadlastega ja uurivad neilt vastuseid põletavatele küsimustele nagu näiteks: miks pilved taevast alla ei kuku? Kust tulevad lained? Kuidas tekivad kummituslood? Miks lapsed ei tohi kohvi juua? Miks peab piiri peal dokumenti näitama ja kuidas kalad vee all hingavad?

Igal hooajal valmib saadete jaoks 30–40 teleklippi, kus teadlased seletavad neid esmapilgul mõistatuslikke nähtuseid lihtsas keeles lahti. Noored reporterid lähevad ekspertidega kohtuma nende loomulikku keskkonda ehk laboritesse, muuseumidesse ja ülikoolidesse. Kui teema nõuab, uudistakse koos hoopis linnaruumis või tutvustatakse põnevaid paiku looduses. Mõnikord tuleb sammud seada ka arstikabinetti.

Noortesaate "NOVA" reporterid. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Nova saate tegemine on üks kõige lõbusamaid ja toredamaid asju, mis on minu elu jooksul üldse juhtunud," rõõmustab Fred. Eliset on see kogemus innustanud ajakirjandust tulevase elukutsena kaaluma: "NOVA-s olles ja inimestega intervjuusid tehes näed, mismoodi see kõik enam-vähem käib. Kindlasti on palju keerulisem olla professionaalne ajakirjanik ja reporter, aga tänu saatele olen saanud väikese maitse suhu ja tean, et tahaks veel."

Kui teadusrubriigi kordaminekuks kaadri ees ja taga toimetavad inimesed kokku lugeda, tuleb neid hooaja peale ligi 50. Nii äsjalõppenud kui ka varasemad hooajad on järelvaadatavad Jupiterist. "NOVA" teadusrubriigi pleieri leiab aga ka Novaatori lehelt.

Testi oma teadmisi ja selgita välja, kas oled maailmas toimuvast õigesti aru saanud või peaksid hakkama senisest innukamalt laste- ja noortesaateid jälgima? Siin on seitse küsimust, millele "NOVA seletab" äsjalõppenud hooajal vastused andis.

Noortesaate "NOVA" teadusrubriigi "NOVA seletab" valmimist toetas Eesti Teadusagentuur.