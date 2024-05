Eesti taevas võis öösel näha helendavat raketiosa

Elon Muskile kuuluv raketifirma SpaceX saatis neljapäeva õhtul, Eesti aja järgi kell 21.36 California Vandenbergi raketibaasist orbiidile Falcon 9 raketi, mis kandis endaga kahte satelliiti. Mõlemad kuuluvad ettevõttele Maxar Space Systems ja need on mõeldud Maa seiramiseks.

Endine TalTech'i satelliidi projekti juht Rauno Gordon oletas, et arvatavasti läkitati satelliidid tiirlema ümber pooluste. Nõnda võis raketi teekond viia selle ka Eesti lähistele. Tema hinnangul pumpab videole jäänud objekt endast välja kütust, võimalik, et enda kaalu vähendamiseks.

Seda, et taoline raketitükk kellelegi tagaaeda kukub, peab Gordon tänapäeval ülimalt ebatõenäoliseks. "Tõepoolest, vanemate rakettide erinevad astmed kukkusid tõesti aeg-ajalt Maale, aga SpaceX kasutab uusimat tehnoloogiat. Neil on kõik need asjad väga põhjalikult modelleeritud," ütles ta ERR-ile.

Helendavat objekti märkas taevas ka riigikogu liige ja füüsik Mario Kadastik. "Liikumise järgi pakuks, et tegemist on (sub)orbitaalse kanderaketi osaga. Spiraalilaadne kuju heleda keskosaga viitaks nagu oleks tegemist aeglaselt pöörleva raketi astmega, mis gaase välja paiskab," postitas ta sotsiaalmeedias.

"Tavaliselt on see fenomen, mida näeb, kui rakett oma töö lõpus ära turvatakse. Paagid lastakse tühjaks rotatsiooni käigus, (et välja lendav gaas ei annaks orbiidi muutust). Seejärel lastakse akud tühjaks ja sinna ta oma suremisorbiidile jääb, kuniks atmosfääri taas siseneb ja ära põleb," täheldas ta.

Sünoptik Kairo Kiitsak postitas sotsiaalmeedias, et tegu on kanderaketi kütusemahutitega. "Sel ajal, kui paljud meist ootasid põnevusega virmalisi, võis ühtäkki taevas liikumas näha helendavaid spiraale. Tegemist oli SpaceX'i poolt kosmosesse saadetud kanderaketi kütusemahutitega."

"Raketi teises faasis eraldatav kütus külmub madalate temperatuuride tõttu pea momentaalselt jääkristallideks ja asudes nii kõrgel, paistab sellele päikesevalgus, mis paneb selle pimeneva taeva taustal müstiliselt helendama," märkis ta.