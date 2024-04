Kalaparv võib kulgeda tasem kui üksik kala

Paljud kalad on karjaloomad, kes ujuvad ringi suurte parvedena. Koos tunnevad nad end küllap vaenlaste vastu paremini kaitstuna. Nüüd on teadlased avastanud tähtsa lisateguri, mis seda kaitstuse tunnet veelgi õigustab.

Selgub, et kalaparve kulg tekitab palju tasasemat heli, kui parve kuuluvate üksikkalade arvu põhjal võiks arvata.

Rajat Mittal ja ta kolleegid Ameerika Ühendriikidest Johns Hopkinsi Ülikoolist koostasid arvutimudeli, millel simuleerisid makrellide ujumist, nii ühekaupa, kahekaupa, kolmekaupa ja nii edasi kuni üheksakaupa.

Teadlased varieerisid, kuidas mudelikalad üksteise suhtes paiknesid, kui suured olid nende vahed ja kuidas liikusid nende sabauimed.

Mudel näitaski, et kui kalaparv täpselt õiget moodi üheskoos ujub, ilmneb üllatavalt tugev mürasummutusefekt. Seitsmekalaline parv tekitas sama vaikset heli kui üksi ujuv kala.

Kõige rohkem aitas heli summutusele kaasa uimede töö õige ajastus. Kui kalade sabad pandi mudelis liikuma ühes taktis, siis tugevdasid helilained üksteist ja summutusefekti ei olnud. Kuid kui sabad liikusid vastasfaasis, siis heli sumbus.

Teadlaste üllatuseks oli nähtust märgata juba siis, kui koos ujusid kaks kala. Mida rohkem kalu parvega liitus, seda tugevamaks nähtus läks. Teadlased oletavad, et mingist kalade arvust alates parve kogumüra siiski enam ei kahane.

Huvitav on see, et mida rohkem on parves kalu, seda enam võivad nad endale lubada ka täiesti koordineerimatuid sabaliigutusi, summutus tekib ikka.

Mittal ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Bioinspiration and Biomemetics, et edasised uuringud võiksid aidata välja töötada vaiksemaid allveelaevu ja allveeroboteid.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.