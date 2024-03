Fennougristika nooremteadur: kõnelge nii nagu kõnelete

Uurali keelkonda kuulub vähemalt 30 keelt, selle hulgas eesti keel. Vaab rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et seda kuulsat kohta, kus räägiti uurali algkeelt, ei ole õnnestunud väga täpselt paika panna. Nooremteadur rääkis, et nii keeleteadlased, arheoloogid kui ka geneetikud üritavad sellele küsimusele üheskoos endiselt vastust leida.

Eestis kõneldakse uurali keeltest nii eesti kui ka lõunaeesti keeli. "Ei olnud niimoodi, et oli üks eesti keel ja siis Võrus hakati järsku väga imelikult rääkima. Kui eri piirkonna inimesed kokku ei puutu, muutub keel natuke erinevaks. Naabrid saavad üksteisest alati aru, aga kui minna kaugemale, siis seal tundub juba kõik väga naljakas," sõnas ta.

Vaab üritab vahel ka aimata keelekasutuse järgi, kust keegi on pärit. "Kui keegi helistab näiteks "Uudis+" saatesse sisse, siis mulle meeldib mõnikord aimata, kust kandist inimene pärit on, aga ma ei väida, et ma saan aru," rääkis ta. Näiteks Rakvere inimesed tunneb vahel ära -vad lõpu kasutamise järgi minevikus: istusivad, käisivad. "Ma ei ütle, et kõik rakverelased niimoodi räägivad, aga see on mingisugune aimdus," rääkis ta.

Kuidas aga eristada põhjaeestlast lõunaeestlasest, kui kõik räägivad standardiseeritud eesti keelt? "Lõunaeestlasel on näiteks kõvat lõput: tulet või ei tule. Või on siis poolpikk lõpu s: meeliss, katuss. Samas, kui Põhja-Eesti inimesed ütlevad meelis, katus," selgitas ta.

Kui sageli räägitakse eesti keele hääbumisest, siis Vaabi sõnul ei ole märke sellest näha. Samas ütles ta, et kui inimesed tunnevad muret, siis tasub nende muresid kuulata. "Aga praegu on Eestis kooliharidus eesti keeles ja lapsed räägivad vanematega eesti keeles. See on keele puhul kõige olulisem, et põlvkonnad räägivad omavahel sama keelt. Küll aga võib küsida, milline on see keel, mida me lastega räägime ja kas me üldse räägime lastega," ütles ta.

Vaabi sõnul on eesti keeles ikka laenatud tüvesid ja sõnu teistest keeltest. Tema meelest on aga huvitav see, kui kõnes hakkavad muutuma häälikud või hakatakse muutma hääldamise viise. "Mis siis saab ja kas see üldse näitab midagi? Või kui muudame hoopis lause struktuuri. Need on nähtused, mille peale võiks mõelda," lausus ta.

Janek Vaab meenutas, et eelmisel aastal e-etteütlust kirjutades tegi ta enda sõnul ühe rumala vea, kui suutis kogemata üht tähte topelt vajutada. "Ma olin natuke kuri küll enda peale, aga õigekiri on ainult üks osa keelest ja kahtlemata oluline osa. "Õigekeele arutlusi kommenteerib Vaab, et need puudutavad korraga kaht küsimust: milline peaks normikeel olema ja kus normeeritud keelt kasutama peab? "Kas me peaksime kellelegi vastu kukalt andma, kui räägitakse teistmoodi või kasutatakse blogipostitustes teistsugust keelt standardkeelest?" rääkis ta. Üldiselt arvab ta, et igaüks võib kõnelda nii, nagu soovib.

Küsimusele, kas eesti keeles on mõni ebaõnnestunud sõna, tõi Vaab välja sõna teostama. "Loll sõna: ma teostan istumist. Mida see tähendab?," arutles ta.