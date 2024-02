Lähedane eksoplaneet pakub elu leidmise lootust

Astronoomid on avastanud meile suhteliselt lähedalt eksoplaneedi, mis on Maakera moodi ja millel võivad valitseda ka eluks vajalikud tingimused.

Planeet nimega TOI-715 b asub meist umbes 137 valgusaasta kaugusel. Läbimõõdult on ta Maast poolteist korda suurem. Oma tähele tiirleb ta nii lähedal, et täistiiruks kulub ainult 19 päeva.

Täht on tal aga meie Päikesest neli korda väiksema läbimõõdu ja ka neli korda väiksema massiga punane kääbustäht, sedavõrd jahe, et just nii lähedal tiireldes ongi planeet sattunud otse elukõlbliku vööndi keskele.

Elukõlbliku vööndi planeete iseloomustab pinnatemperatuur, mis võimaldab seal leiduda vedelal veel, eluks olulisel ainel eluks olulises olekus.

Planeet avastati NASA kosmoseteleskoobiga TESS tehtud vaatluste põhjal. Tegu on väikseima elukõlbliku vööndi planeediga, mis TESSi andmetest seni avastatud.

Sellest kirjutavad Kuningliku Astronoomiaseltsi kuukirjas Georgina Dransfield Inglismaalt Birminghami Ülikoolist ja ta kolleegid.

Sama tähe ümber tundub vaatlusandmete järgi tiirlevat veel teinegi planeet, mille olemasolu on seni küll veel lõplikult kinnitamata. Kui ta aga olemas on, siis on ta veel väiksem, umbes Maa mõõtu ja tiirutab samuti elukõlblikus vööndis, ehkki pigem selle vööndi äärealal.

Elukõlblik vöönd on üsna hajusate piiridega mõiste. Vedela vee leidumisvõimalus sõltub peale tähe kuumuse ka planeedi enda omadustest, mida kõiki on tänapäeval veel keeruline, kui mitte võimatu teleskoobiga tuvastada.

Teleskoobid lähevad siiski üha paremaks ja uuringu autorid avaldavad lootust, et uue võimsa James Webbi kosmoseteleskoobi käitajad leiavad oma tihedas vaatlusgraafikus peagi aega teleskoobi objektiiv ka planeedi TOI-715 b poole pöörata.

Webbi teleskoop suudab paljude eksoplaneetide atmosfääri neeldumisspektreid mõõta, mille põhjal saab nende koostist määrata. Mõõtmised on seda lihtsamad, mida lähemal planeet oma tähele tiirleb.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.