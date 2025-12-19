Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Soov jõululaua ääres oma neljajalgset sõpra kostitada on inimlik, kuid koerale inimtoitu poetades võivad pühad lõppeda looma raske haigestumisega ja külaskäiguga veterinaari juurde, hoiatab Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku vanemloomaarst Raidy Mägi.

Ilmselt kõlab paljudele loomaomanikele tuttavana olukord, kus koer sätib end pühade ajal samuti pidulaua äärde ja teeb eriti kurba nägu. Psühholoogiline surve murrab tihti ka kõige rangema peremehe, rääkimata külalistest, kes tahavad loomale head meelt valmistada. Mägi soovitab lauskeelu asemel kasutada seetõttu ennetavat taktikat.

"Kui on teada, et tüüp tahab sealt laua pealt seda maiust ja snäkki väga saada, võiks jõululauale panna ka kausikese koera oma maiustega. Kui näiteks tulevad külalised, kes tahavad midagi anda, saavad nad võtta selle sealt kausist ja anda koerale selleks mõeldud maiust ja toitu," soovitas Mägi. Meetod lahendab korraga kaks probleemi korraga. Koer saab tähelepanu ja maiuse, kuid omanikul säilib kontroll selle üle, mida loom sisse sööb.

Kui ennetustöö ebaõnnestub ja koer rammusast jõulupraest siiski osa saab, võivad olla tagajärjed tõsised. Loomaarstide kogemuse põhjal diagnoositakse pühadele järgnevatel päevadel kliinikutes sagedamini pankreatiiti ehk ägedat kõhunäärmepõletikku. "Tavaline seapraad või ahjupraad on ikkagi liiga rasvane meie koerte jaoks," hoiatas Mägi. Kui loomal hästi läheb, ei tee üks lihatükk talle midagi halba. Tundlikuma seedimise korral võib see aga vallandada valuliku põletiku.

Mägi sõnul on pankreatiit ohtlik haigus ja seda on keeruline ravida: "Peamiselt tähendab see valuravi ja eridieeti." Kergematel juhtudel veedab loom kliinikus paar päeva, kuid raskematel juhtudel kuni nädala. Täielik taastumine ja tavatoidule naasmine võib võtta nädalaid. Seejuures on ekslik arvamus, et krantsid inimtoidu suhtes vastupidavamad kui tõukoerad. Seedimise tugevus sõltub tõu asemel konkreetsest indiviidist.

Peale rasvase liha varitsevad laual ka otseselt mürgised toiduained. Kõige ohtlikumad on koertele šokolaad, viinamarjad, rosinad ja pähklid, eriti makadaamia pähklid. Mürgistuse raskusaste sõltub nii koera suurusest kui ka söödud kogusest.

Ilutulestiku hädad

Aastavahetusega kaasneb ka intensiivsem paugutamine, mis on paljudele koertele suur stressiallikas. Kõige hullema ehk looma kadumise vältimiseks peaks looma kiibistama. Mägi rõhutas, et ainuüksi selles ei piisa – kiip peab olema ka registrisse kantud. Kuna kiibistamine ja registrisse kandmine läheb kiirelt, jõuab seda teha ka veel vahetult enne pühi.

Ilutulestiku ajal tasub loomaarsti sõnul järgida mitmeid ettevaatusabinõusid. Isegi kui koer elab muidu õues, võiks ta paugutamise ajaks tuppa tuua. Samuti on mõistlik ajastada jalutuskäigud valgele ajale, et vältida õhtust tihedat paugutamist.

Toas võiks koeral olla oma turvapaik, näiteks pesa või puur, kuhu ta soovi korral varjuda saaks. Omanik peaks säilitama rahu ega tohiks looma liigselt lohutada ega talle erandlikku tähelepanu pöörata, sest see võib hoopis hirmu süvendada. Parem on lasta loomal rahulikult omaette olla.

Lemmikule pühaderõõmu valmistamiseks soovitab loomaarst toidu asemel kinkida pigem ajutegevust arendavaid mänguasju. "Kõige parem on ikkagi see, kui nad saavad oma aju kasutada, erinevad puslemängud on olemas," märkis Mägi. Samas on neljajalgse sõbra jaoks suurim kingitus peremehega koos veedetud aeg.