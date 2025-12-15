Punaselg-õgijal on täpne rännuplaan

Punaselg-õgija on tubli linnuke, kes rändab igal talvel tuhandete kilomeetrite kaugusele lõunasse.

Rootsi ja Taani linnuteadlaste värske uuring lubab sedastada, et ta ränne toimub märkimisväärse täpsuse ja korrapäraga.

Sissel Sjöberg Lundi Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad Londoni Kuningliku Seltsi toimetistes, et igal linnul on justkui isiklik täpne, selgete alajaotistega reisiplaan. Kuid ka isendite vaheline varieeruvus reisiplaanide üksikasjades on üllatavalt väike.

Uuringus kasutatud uus seiretehnika aitas määrata lindude asukohta täpselt ja läbi aasta.

Sjöberg ja ta kaaslased sidusid hulgiandurilised mõõteseadmed 15 punaselg-õgija seljale. Vaid veidi üle ühe grammi kaaluvad seadeldised kogusid rännete kohta hulga üksikasjalikke andmeid, sealhulgas linnu liikumise, õhutemperatuuri, õhurõhu ja valgusolude kohta.

Ühe või kahe aasta pärast püüti linnud uuesti kinni ja vaadati kogutud andmed läbi.

Muu hulgas selgus, et kevadisel tagasilennul talvituspaigast Lõuna-Aafrikas pesitsuspaika Taanis või Skånes erineb isendite lennuaeg ainult kuni kuus protsenti.

See on tähelepanuväärne saavutus, arvestades, et enam kui 11 tuhande kilomeetri pikkusel ja kaks kuud vältaval rändel on lennuöid 43 ja lennutunde keskmiselt 270. Ka oli igaöine lennuaeg jaotatud etappideks, mis olid kõigil isenditel peaaegu ühesugused.

Sügisesel rändel oli isendite vahel lennu kestvuses ja rände alguse ajastuses erinevusi siiski rohkem kui kevadel.

Uuringutulemused aitavad teadlaste sõnul loodetavasti edaspidi paremini mõista ka seda, milline on geneetika roll punaselg-õgijate, nende suhteliselt väikeste lindude hiigelpikkade teekondade kujundamisel üle mandrite.

Võib selguda, et vanematelt geeniinfo kaudu saadud programm, mis annab ette rände ajakava ja lennusuuna, on palju keerukam kui seni arvata osatud. See programm on tõenäoliselt ka keerukalt tagasisidestatud geograafiliste, ilmastikuliste ja toiduleidumuslike oludega, mida lind rännuteel kohtab.

