Elu hakkas keerukaks minema miljard aastat seniarvatust varem

Elu on keeruline, ja küllap on siin oma osa selles, et keerulised on juba elusolendid ise.

Nüüd selgub, et keerukamat sorti elusolendeid, eukarüoote ehk päristuumseid, neid, kelle rakkudes on päriselt-päriselt olemas tõeline rakutuum, on maakeral elanud kauemgi veel kui seni on arvatud.

Christopher Kay Inglismaalt Bristoli Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature, et nende uuringu järgi on päristuumseid olendeid elanud juba kaua aega enne seda, kui ookeanis ja atmosfääris tõusis märgatavale kõrgusele hapniku sisalduse tase, tingimus, mida seni on peetud komplekssete eluvormide tekke eelduseks.

Maakera vanus on umbes neli ja pool miljardit aastat. Mikroobne elu sugenes me planeedile arvatavasti juba umbes neli miljardit aastat tagasi.

Pikka aega asustasid planeeti vaid bakterid ja nendega üsnagi sarnased arhed. Need mõlemad olid eeltuumsed ainuraksed, korraliku rakutuumata prokarüoodid.

Millal ilmusid päristuumsed, kelle hulka kuuluvad kõik taimed, loomad ja seened, ei ole kuigi täpselt teada olnud, sest vahepealseid, üleminekulisi eluvorme pole teada ja fossiiliandmed on enam kui puudulikud.

Kay ja ta kaaslased on nüüd aga edasi arendanud niinimetatud molekulaarse kella meetodit, mis aitab aimu saada, millal on elanud erisuguste olendite kauge ühine esivanem.

Nad koostasid sellele meetodile tuginedes ajaskaalale paigutatud põlvnemispuu, mis kirjeldas enam kui saja geeniperekonna kujunemislugu, keskendudes tunnustele, mis teatakse eristavat päristuumseid eeltuumseist.

Puust paistis, et päristuumsed pärinevad juba 2,9 miljardi aasta tagusest ajast ehk miljardkond aastat kaugemast minevikust kui seni arvatud on.

Kay ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Nature, et rakutuum ja muud päristuumseid rakke iseloomustavad elemendid tunduvad olevat tekkinud märksa varem kui mitokondrid, mida seni on peetud päristuumsuse peaaegu et olemuslikuks tunnuseks.

Mitokondrid on rakuorganellid, mis arvatakse tekkinuvat bakteritest, kes asusid elama arhede sisse, aidates toota elutegevuseks tarvilikku energiat.

Kuid uue uuringu põhjal tundub, et meile tänapäeval tuntud päristuumsuse kujunemine oli pikk järk-järguline teekond, millele kulus sadu ja sadu miljoneid aastaid.

Alles siis, kui keskkonda oli ilmunud piisavalt hapnikku, mis oli suure hulga eluenergia tootmiseks hädavajalik, ilmusid päristuumseisse rakkudesse lõpuks ka mitokondrid, mis seda hapnikku sihtotstarbeliselt kasutama hakata said.

Pilt kirjeldab elu keerustumist kunstniku kujutuses. Vasakul on näha eeltuumseid baktereid, paremal bakterit mitokondriks lõimiv päristuumne rakk.

