X!

Kehtiv kirjastussüsteem teeb ülikoolidest artiklivabrikud

Teaduselu
Foto: Laura Kapfer/Unsplash
Teaduselu

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas teadusmaailmas karjääri tehakse? Värske uuring viitab, et laialt levinud hoiak avaldada iga hinna eest on tekitanud akadeemilises kirjastamises tõsise kriisi. See on loonud keskkonna, kus teadlasi hinnatakse tihti vaid avaldatud artiklite arvu, mitte sisu järgi.

Riina Koris Estonian Business Schoolist ja Anders Örtenblad Norra Agderi Ülikoolist leidsid, et praegune süsteem on muutnud ülikoolide ärikoolid otsekui tehasteks. Enam pole seal esikohal uued teadmised ja õpetamine. Nüüd on eesmärk hoopis avaldada võimalikult palju teadusartikleid ja teha seda kõrge tasemega mainekates rahvusvahelistes ajakirjades. 

Analüüs tõi esile, et niisuguse trendi mõjul meenutab akadeemiline maailm spordiväljakut, kus teadlased pigem võistlevad, kui teevad koostööd. Kehtiv süsteem põhjustab teadlastes tohutut stressi ja põletab neid läbi.

Ajakirjas Management in Education ilmunud uuringus pakuvad autorid välja mitu lahendust. Näiteks võiks igale teadlasele kehtestada piirangu, mis lubaks tal avaldada ainult ühe artikli, raamatu või raamatupeatüki aastas. Samuti võiks kolleegide abistamist premeerida sama palju kui avaldamist ennast. Kolmandaks võiks artikli autoriks pidada pigem kollektiivi kui üksikut inimest.

Miks on see aga nii tõsine probleem? Teadlaste sõnul viivad murekoha juured akrediteerimis- ja edetabeli-agentuuridesse. Nemad kehtestavad reegleid, mille järgi sõltub ülikoolide maine just avaldatud teadustöödest ja tsiteerimiste arvust, mitte tingimata teadmiste kvaliteedist ja sisust. 

See on viinud olukorrani, kus paljud trükivalgust näinud artiklid pole tegelikult kuigi olulised ega mõjukad. Näiteks on alates 1990. aastatest saadetud meditsiiniajakirjadele üha enam võltsitud andmeid.

Teisisõnu loeb praeguse süsteemi mõjul rohkem see, kus sa avaldad, mitte see, mida sa avaldad. See takistab omakorda teadmiste arengut. Teadlased aga ise protestima ei kipu, sest nad on süsteemi sees lõksus. Piltlikult öeldes peavad nad ellujäämiseks lihtsalt kaasa mängima, isegi, kui see neile ei meeldi. Kõige selle valguses tuleks akdeemiline kirjastamissüsteem uuringu autorite sõnul põhjalikult ümber teha.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Airika Harrik

Samal teemal

pilguheit peeglisse

26.08

Kehtiv kirjastussüsteem teeb ülikoolidest artiklivabrikud

25.08

Retsensendi tööle viitamine kasvatab artikli vastuvõtu tõenäosust

14.08

Eesti teadusagentuur saab uue juhi

09.08

Video: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?"

07.08

Analüüs: ministeeriumid toetuvad teadusele, ent jätavad allikale viitamata

07.07

Tehisaru ühtlustab märkamatult teadlaste sõnakasutust

01.07

EMBO liikmeskonda lisandus kaks Eesti tippteadlast

01.07

Teaduste akadeemia otsib üheksat uut akadeemikut

16.06

Hea teadusidee saab euromiljonite küpseks kümne aastaga

12.06

Euroopa teadusnõukogu juht: saatke oma põhjamaine alandlikkus pikalt

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

27.08

Doktoritöö: üha paisuv antennirohkus võib olla kiirema side pant

27.08

Logopeed: lapse heaolu sõltub vanemate ja õpetajate koostööst

27.08

Uuring: pikad pöidlad viitavad primaatidel suuremale ajule

27.08

Tehisnärvivõrk kaitseb isesõitvat laeva häkkeri eest

26.08

Jalakaid surmavate seeneliikide nimekiri võib täieneda

26.08

Nisusaak sõltub õhulõhede jaotumisest lehe külgede vahel

26.08

Lugeja küsib: kas paksem rasvakiht muudab külmatundlikumaks?

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo