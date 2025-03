Elevandid rändavad energiasäästlikult

Aafrika elevandid kavandavad oma toiduretki väga nutikalt, et need oleksid võimalikult energiasäästlikud. Saksa teadlased jõudsid selle järelduseni, kui jälgisid 157 elevandi liikumisi Põhja-Keenia maastikul.

Elevandid vajavad oma mitmetonnise keha ülalpidamiseks rohkesti süüa, seda enam, et nende taimne toit sisaldab kaloreid suhteliselt hõredalt.

Paremate toidukohtade vahel liikumine on suurele kehale üsna energiakulukas. Nii ongi neil piltlikult öeldes iga samm arvel, et öö hakuks jääks energiabilanss tasakaalu.

Emilio Berti Lõiminguliste Elurikkusuuringute Saksa Keskusest (iDiv) ja tema kolleegid analüüsisid andmeid, mida oli kogutud 22 aasta jooksul GPS-seadmetega elevantide liikumise kohta, aastatel 1998 kuni 2020.

Nad kirjutavad ajakirjas Journal of Animal Ecology, et elevantidel on tugev eelistus valida võimalikult väiksemat energiakulu nõudev teekond.

Tervelt 94 protsenti jälgitud elevantidest vältis järske tõuse ja ebatasast maastikku. Nad eelistasid liikuda võimalikult lopsaka taimestikuga aladel.

Ka veekogudel võib elevantide teekonnavalikul olla oma roll, kuid nende olulisus on individuaalne: mõned elevandid püüavad alati hoiduda jõgede või järvede lähedusse, teised aga uitavad neist kaugemale.

Raskesti läbitavat maastikku väldivad elevandid rohkem siis, kui nad liiguvad kiiresti, ning vähem, kui nad liiguvad aeglasemalt. See viitab energiakulutuse optimeerimise põhimõtte kasutuselolekule.

Berti ja tema kolleegid kasutasid oma töös ka satelliitidelt kogutud andmeid taimestiku ja veekogude kohta. Statistikavõtetega selgitasid nad välja, kuidas kujundavad keskkonnaolud elevantide valitud teekondi.

Uuringu tulemustel on tähtsust loodushoius. Kui mõistame paremini elevantide liikumisvalikuid, oskame neid toredaid loomi selle võrra ka paremini kaitsta.

Teadlased kavatsevad uurimistööd jätkata ning analüüsida ka näiteks inimtegevuse intensiivsuse või aastaaegade vaheldumise mõju elevantide toiduretkedele.

