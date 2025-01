Hiinlaste TI-mudel rikub paljude ameeriklaste ööune

Leidub neid, kes toovad näitena, kui keegi ehitab Volkswageni juppidest Ferrari või soovitatakse mõelda tagasi ajale, mil kallid ja kõrgetes kappides arvutid olid mõeldud ainult valitud suurettevõtetele. Personaalseks kasutuseks valmistatud väike lauaarvuti paistis elukaugete nohikute mängukannina. Mõned viitavad veel sajandivahetuse paiku purunenud dot.com-mullile, kui ilma igasuguse kogemuseta interneti äri ettevõtete aktsiatesse kuhjati muinasjutulisi summasid. Nagu iga muinasjutt, algas ka see lugu imede kirjeldamisega, kuni jõuti viimasele lehele, raamat suleti ja elu jätkus argiselt, aga vaesemalt.

Need näited kajastavad Hiina vähetuntud ettevõtte loodud tehisintellekti mudeli DeepSeek avalikustamisele järgnenud reaktsioone. Volkswageni ja Ferrari kõrvutust põhjustab väidetavalt kahe kuu, kuue miljoni dollari ja tagasihoidliku taristu peal valminud mudeli erakordne võimekus.

Esialgsete testide põhjal olevat DeepSeek samal tasemel miljardeid maksnud, võrreldes USA suurte IT-ettevõtete sadadest tuhandetest parimatest protsessoritest koostatud võimsaimatel platvormidel koolitatud TI-mudelite tasemega. Sellest ka võrdlus odava ja maailma vallutanud personaalarvutiga.

Esmalt töökorralduse, siis majanduse ja lõpuks inimeste lävimise ümberkujundanud personaalarvuti arvele saab kanda osa dot.com-mulli aluspõhjustest. Siinses kontekstis on ka DeepSeek TI-hasardi osaline. Ajaloolise paralleelina tõmbavad TI-ga seotud ettevõtete aktsiad enda külge pöörases koguses investorite raha. Raha kogunes peamiselt USA TI-arendajatele nii palju ja nii kiiresti, et hakati muretsema uue mulli pärast.

Siis ilmus aga Hiinast täiesti ootamatult mitmes mõttes terav mudel ning ähvardab USA suureks paisunud edukuvandi mulli katki torgata. Selleks ei piisa, kui DeepSeeki omanikud väidavad, et see on parem ja kiirem kui olemasolevad USA mudelid. Mõne avalikkusele kasutada päeva järel kostuvad aga enamasti positiivsed, mõnikord imetlevad, ja isegi šokeeritud kommentaarid.

Vaadata võib ka teise kandi pealt – USA suurte TI-arendajate aktsiahindu tabas suur, enamasti kahekohaline kukkumine. Tehnoloogiasektori aktsiate väärtusest kadus umbes päevaga triljon dollarit. Kõigi lemmiku, viimase viie aastaga pööraselt kasvanud Nvidia aktsia kukkus päevas umbes 17 protsenti.

Rahaga hääletajad reedavad hirme, et algamas on odava TI-epohh, sest DeepSeek on avatud lähtekoodiga ja tasuta. Seda ei pea kasutama Hiinas asuvatel serveritel, vaid seda saab laadida kasvõi keskmiselt tublisse arvutisse. Taoliselt Hiinast lahti ühendatud DeepSeeki vahendavadki juba mitmed läänemaailma teenusepakkujad.

Võrdlusena peab valdavalt ettevõtete kasutatava ChatGPT Pro-versiooni eest tasuma 200 dollarit kuus ja OpenAI nime kiuste on selle kood avalikkuse eest saladuses. DeepSeek tõusis esimesele kohale nii Apple kui ka Androidi rakenduste poodides.

Võib kihla vedada, et DeepSeek rikub paljude, peamiselt ameeriklaste une. Meenutusena otsustas riigi viimane valitsus piirata kõige võimsamate TI-kiipide saadavust isegi oma liitlastele, kuigi põhiliseks sihiks on jätkuvalt Hiina konkurentsivõime kärpimine. Uus president kuulutas välja plaani konsortsiumi moodustamiseks, mis investeeriks järgmise nelja aastaga kohalikku TI võimekusse pool triljonit dollarit. Seda võib olla nüüd raskem kokku saada, kui investoreid tabas äsja triljoni dollari suurune kaotus.

Viimast ei tohi lühikese aja tõttu üle hinnata, mainitud sammud paistavad ratsionaalsed aga ainult maailmas, kus pole mõne miljoni dollari ja kitsukese raudvara peal valminud, Hiina ettevõtjate loodud, vabavaralist TI mudelit.

OpenAI märgib oma avalduses, et nad ei karda oma koha pärast, kuna igale heale tegijale on palju tööd. Nende esialgsel hinnangul võib DeepSeek kujuneda mõnes kasutusnišis maailmas juhtivaks, aga see kõik kuulub kiiresti areneva TI-valdkonna juurde. Võib ka mõelda, et Ferrarid ei valitse maailma, milles on suurusjärkude võrra rohkem Volkswageneid, Forde jne, mis rahuldavad kõik reaalseid transpordivajadusi, kuigi väiksema emotsiooniga.

Emotsioonidel peatudes ei tohi unustada USA-s ajutiselt peatatud TikToki keeldu. Pigem küll TikTokiga kauplemist, millega püütakse Hiinat survestada. Juhul kui DeepSeek osutub nii heaks, nagu praegu paistab ega ole osav turunduskampaanias, on Hiinal majandusliku surve mõttes suurem trump. Võib juhtuda, et ameeriklastele keelatakse nii meelt lahutav TikTok kui ka kooli- ja tööülesandeid lahendav DeepSeek.

USA ja teiste jaoks on palju tõsisemaks šokiks Hiina võimekus luua esmalt konkurentsist tihedasse sotsiaalmeediasektorisse võidukas rakendus ja nüüd teha seda embargode kiuste veelgi muljetavaldavamalt ja palju strateegilisemal TI suunal. Seejuures pole võimatu, et just Hiinale seatud tehnoloogiapiirangud sundisid tegutsema säästlikumalt ja nutikamalt. See tähendab, et TI-maailmas jagatav kook kasvas suuremaks ja aeg inimese potentsiaali täielikult asendava TI valmimiseks kiirenes.

Kehalise töö hind langes juba nullilähedaseks. Nüüd on oodata, et ka intellektuaalse pingutuse eest ei pea eriti midagi maksma.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".