Ajumädanikuga kimpus olev toimetus valis aasta sõnaks enshitifitseerimise

Elu rikastavad esmapilgul välditavaks peetud juhtumid. Tihti välditakse midagi, sest arvatakse, et see on igav. Põhjuseks võib olla piiratud maailmatunnetus. Igaüks võib panna end proovile näiteks küsimusega, kas keegi soovib saada midagi teada trammijuhtide Euroopa meistrivõistlustest. Suveräänsena fraasina ärataks "Euroopa meistrivõistlus" mõningast huvi, ent lisades kõrvale, et omavahel võistlevad trammijuhid, juhtub midagi kummastavat ja uudishimu kustub. Selle ületamiseks ja elu rikastamiseks tasub oktoobris toimunud 11. Euroopa trammijuhtide meistrivõistlustega tutvuda võistluse kodulehega.

Enamik meie valikuid rajanevad vahetu tegelikkuse kogemuse asemel sõnades edastatud ja neis peituva tõlgendusele. Võiks arvata, et sõnadesse suhtutakse suure tähelepanuga. See ei pea aga paika. Inimeste tähelepanu on hõivatud ega võimalda igale sõnale sisulisemalt reageerida. Seetõttu räägivad mõned sõnad meie kohta rohkem, kui oskame arvestada.

Selle märkamiseks vajaliku tähelepanu äratamiseks on hakatud valima aasta sõnu. Esiletõstmise põhjused ja sõnad, mida mööduva ajastu määratlemiseks valime, räägivad meie kohta seeläbi rohkem, kui ise hoomata suudame.

Viimastel aastatel on aasta sõna valimisest saanud iselaadi kultuuribaromeeter. Tähelepanuläve hetkeks ületav indikaator näitab kätte hetktõmmiseid ühiskondlikest muredest, püüdlustest ja pettumusest. Oma valikutega püüavad tähelepanu mitmete sõnastike pidajad.

Maailma tähelepanu haaravad peamiselt ingliskeelsed sõnad. Inglise keel on interneti lingua franca. Ülejäänud maailma keeled valivad ka omi sõnu, aga need jäävad kohalikeks sündmusteks ega kajasta samavõrd tsivilisatsiooni suundumisi, kui seda teeb globaalses inforuumis domineeriv sõnalise teabe inglise keelde kodeerimise meetod.

Paraku võis pjedestaalile tõstetud sõna sattuda imeliku konkurentsi põhjustatud segaduse pilve. Oma aasta sõna üritavad maailmas postamendile upitada mitmed. Nendeks on brittide Oxfordi, ameeriklaste Merriam-Websteri või austraallaste Macquarie sõnaraamatu pidajad. Igaüks pakub midagi erinevat, aga sõna ise peab olema juba rahva hulgas tuntud, nii hajutab omavaheline rivaalitsemine nende endi soovitud tähelepanu.

Seekord on aga vähemalt kaks sõna piisavalt vägevad ja sirguvad omal jõul, kui Merriam-Webstari aasta sõna autentne võib pidada üleüldse konkurentsivõimeliseks.

Austraalia inglise keelt hoidev Macquarie sõnaraamat valis aasta sõnaks enshitifitseerimise ja Oxfordi sõnaraamatu toimetus pakkus imetlemiseks brain rot'i ehk ajumädaniku. Neist esimene, enshitifitseerimine on Kanada uue põlvkonna sotsiaalkriitilise käsitlusega ulmekirjanik Cory Doctorowi paari aasta vanune väljamõeldis.

Eesti keelde pole seda vaja tõlkida, kuivõrd sisaldab foneetiliselt seda, mida sõnaga öelda tahetaksegi. Austraalia vanima sõnaraamatu toimetus usub, et terakese huumori varjus kajastab antud sõna seda, mida paljud inimesed kõikjal maailmas tajuvad. Enshitifitseerimine edastab pikema selgituse vajaduseta, mis juhtub nii maailma kui selle elanike eludega.

Eeldatavasti on keegi koolis kuulnud midagi geokronoloogilisest ajaskaalast. Selle abil jagatakse Maa ajalugu fossiilsete leidude alusel väiksemateks osadeks nagu holotseeniks, pleistotseeniks jne. Cory Doctorow pakkus aasta tagasi, et me elame parajasti läbi enshittotseeni.

Selles eristuvad kolm faasi. Esiteks luuakse uudne veebiteenus, kuhu meelitatakse millegi kasuliku pakkumisega hulganisti kasutajaid. Seejärel asutakse kasutajabaasi ekspluateerima, kogudes nende kohta teavet ja seejärel nendega peamiselt kolmandate osapoolte huvides manipuleerides. Kõik see toidab platvormi omanike tulu.

Kolmandas faasis kooritakse juba nii kasutajatelt kui ka teenusest sõltuma hakanud kolmandatelt osapooltelt nii palju raha kui võimalik, kuni teenus kaotab kõigi jaoks väärtuse ja seda tabab enshitifitseerimine. Protsessi võib võrrelda ka toiduringega.

Oxfordi esile tõstetud ajumädanik kajastab lõputu digitarbimise vaimset lõivu ehk seda, kuidas mõttetu kerimine, valelik ja eksitav informatsioon ning kõikne pinnapealsus tuleneb ja toidab näiteks eelmainituga joonduvalt ühismeedia ainevahetustsüklit. Sellega kannatavad end nutikaks pidava tsivilisatsiooni intellektuaalne uudishimu ja emotsionaalne heaolu.

Üheskoos sümboliseerivad need sõnad sügavamat eksistentsiaalset küsimust, kas oleme tahtmatult omaenda allakäigu arhitektid või saame parema tuleviku kujundamisel oma agentsuse tagasi võtta.

Sellel keelelise mõtiskluse hetkel ei peitu vastus mitte ainult kasutatavates sõnades, vaid ka tegevustes, mida teeme ebasoovitavate tagajärgedega võitlemiseks. Siin on midagi õppida trammijuhtidelt. Neile on küll ette antud rööpad, aga selleski olustikus sõltub tulemus individuaalsest meisterlikkusest.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".