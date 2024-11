Vabariigi President tunnustas 2024. aasta Eesti parimaid õpilasleiutajaid

Tunnustuse pälvis 55 õpilasleiutajat, kelle mõttelennu ja kätetöö tulemusena valmis 46 leiutist, mis pakuvad lahendusi igapäevastele probleemidele. Tunnustuse osaliseks said ka esimese ning teise preemia saanud tööde juhendajad – kokku tunnustati 14 töö juhendajat.

Eesti Teadusagentuuri korraldatav õpilasleiutajate riiklik konkurss innustab õpilasi loovalt mõtlema või ümber disainima juba kasutusel olevaid leiutisi. Samuti otsima lahendusi igapäevaeluga seotud probleemidele.

"Igas ametis olles on võimalik leida midagi, mida saab paremaks teha. Tuleb vaid osata näha võimalusi. See ongi leiutamise juures peamine – kõigepealt peab märkama probleemi. Seejärel saab mõtlema hakata, milline lahendus on kõige nutikam ja kasulikum. Alati ei pea see olema mõni masin, teinekord tuleb lihtsalt asju teistmoodi tegema hakata. Kui osata nii mõtlema hakata, saab leiutamisest eluviis. Ja see on üks mõnus eluviis. See on kasulik kõigi teiste jaoks, sest siis läheb ka meie elu paremaks. Aga mõnus ka teile endale, sest nuputamise ja avastamise rõõm on üks vägev doping," sõnas president Alar Karis.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Tanel Liira hinnangul on aastate jooksul õpilaste leiutised muutunud sisukamaks ning hästi juhendatud tööde puhul hakkab silma nende põhjalikkus. "Sel aastal olid konkursi läbivateks teemadeks meeleolu, turvalisus ja ärevus, mis näitab, et noored peegeldavad oma töödes vägagi otseselt ühiskonnas toimuvat," märkis Liira.

Tehisintellekt pole tema sõnul konkursile veel jõudnud, aga juba on märgata ilminguid sellest. Teisalt on jätnud oma jälje sotsiaalmeedias levivad lühivideod, milles nähtud ideid on noored püüdnud järele teha. "Pidime hoolikalt kontrollima ega mõni leiutis pole juba meie igapäevaellu jõudnud või e-poodides müügil. Et kõik konkursi tööd saaksid hinnatud objektiivselt, oleme kaasanud hindamiskomisjoni tipptegijaid väga erinevatest valdkondadest."

Riiklike preemiate esimesed preemiad pälvisid:

6–7-aastaste laste ja I kooliastme kategooria (1.–3. klass)

Esimese preemia sai Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi 2. klassi õpilane Mia Kulpin "Purikapatrull" eest. Mia leiutis on äpp, kuhu saab märkida potentsiaalselt ohtlikud jääpurikad ning teade selle kohta tuleb otse maja omanikule, et saaks ohu eemaldada.

II kooliastme kategooria (4.–6. klass)

Esimese koha preemia sai Pärnu Vabakooli 5. klassi õpilane Uku Melnits "Kummikinnaste dosaator" eest. Uku leiutis aitab kiirelt kummikindaid kätte panna ning hiljem ära võtta, kuna mõnikord on kiirelt kinnaste kätte panemine elulise tähtsusega.

III kooliastme kategooria (7.–9. klass)

Peapreemia sai Tartu Herbert Masingu Kooli 7. klassi õpilane Carl Eelmaa töö "AINO" eest. Carli leiutis on terviseassistendi rakendus, mis on mõeldud eakatele ja nende lähedastele, et kanda hoolt vanemaealiste tervise ning turvalisuse eest.

Gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategooria

Esimese preemia pälvisid Ralf Saarmets ja Lennart Luud Tallina Reaalkoolist koos Robin Õunamäega Kiili Gümnaasiumist tööga "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunstikogemuse parandamiseks". Noormeeste projekti eesmärk on luua lahendus, mis võimaldab vaegnägijatel füüsiliselt tajuda pildi erinevaid elemente ja lihtsustab seeläbi nende osalemist fotograafias.

Parima kooli preemia pälvis Saku Gümnaasium, kust saabus erakordselt suur hulk professionaalselt juhendatud ja motiveeritud õpilaste töid. Esitatud leiutised olid hindamiskomisjoni hinnangul sisukad, põhjalikud ning suurepäraselt vormistatud, sageli kaasas ka prototüübid ja põnevad videotutvustused. Tööd paistsid silma erilise ja professionaalse käekirja poolest, mis eristas neid selgelt teistest.

Lisaks andsid eripreemiaid tähelepanuväärsete ideede eest erinevates valdkondades välja 18 asutust: kliimaministeerium, Kuninglik Taani Saatkond, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, patendiamet koos Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooniga (WIPO), transpordiamet, TalTech Tehnoloogiakool, Energia avastuskeskus, PROTO avastustehas, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Merkuur OÜ, Lottemaa teemapark, ERR Lasteekraan, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, Eesti Inseneride Liit, Rakett69 Teadussaade, Vivita / Lahenduste Laboratoorium, AHHAA teaduskeskus ja kirjastus Argo. Koostööpartnerid autasustasid rohkem kui 49 lennukat mõttelendu.

Konkursil osales 476 ideega 583 noort leiutajat 86 koolist, lasteaiast ja huvikoolist. Töid hindas ekspertidest koosnev komisjon, kuhu kuulus insenere, disainereid, leiutajaid, õpetajaid, patendiametnikke jt.

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on arendada noortes loovust ja uuenduslikku mõtlemist, suunata neid märkama enda ümber probleeme ja otsima neile innovaatilisi lahendusi. Samuti on eesmärk tunnustada silmapaistvaid noori, nende juhendajaid ning koole. Konkurssi on korraldatud alates 2008. aastast. Kokku on selle aja jooksul konkursile saadetud ligi 10000 leiutise ideed.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab haridus- ja teadusministeerium.

RIIKLIKE PREEMIATE LAUREAADID



Kategoorias 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste:



I preemia

Mia Kulpin (Tallinna Mustjõe Gümnaasium 2. klass) töö "Purikapatrull" eest.

II preemia

Robin Kirst (Saku Gümnaasium 1. klass) töö "Muruniiduki õunarobot" eest;

Kirill Vaiser (Tallinna Reaalkool 2. klass) töö "Reaal-plast 2024" eest;

Johannes Oks (Tartu Hansa Kool 1. klass) töö "Liikuv pesula" eest.

III preemia

Uku Erik Aav (Kuressaare Hariduse Kool 2. klass) töö "Leiukas" eest;

Johannes Amann (Saku Gümnaasium 1. klass ) töö "Valgustusega mehaaniku kindad" eest;

Villem Mesila (Kurtna Kool 1. klass) töö "Robotpinal erivajadustega lastele" eest;

Hemili Roog (Saku Gümnaasium 1. klass) töö "Tujukas mahlapakk" eest.

Kategoorias 2. kooliaste:

I preemia

Uku Melnits (Pärnu Vabakool 5. klass) töö "Kummikinnaste dosaator" eest.

II preemia

Kauri Lahe (Tallinna Reaalkool 4. klass) töö "Jalanõutasku" eest;

Jens Rajur (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "Mugav aias" eest;

Karmen Roht (Viljandi Jakobsoni Kool 5. klass) töö "HELU heaolukaardid" eest;

Berit Kalda (Tõrva Gümnaasium 5. klass) töö "Ühe pere hambaharjahoidja" eest.

III preemia

Noora Kulp (Keila Kool 6. klass) ja Lenna Valtna (Keila Kool 6. klass) töö "Veepuhastuspoi "Sõpsu"" eest;

Karl Kristjan Stöör (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "AI.POD" eest;

Hugo Grant Matthews (Gustav Adolfi Gümnaasium 5. klass) töö "Kasutajasõbralik kohupiimakreemi pakend" eest;

Andry Pard (Paide Hillar Hanssoo Põhikool 5. klass) töö "Abikäsi" eest;

Lennart Pikner (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass); Remi Frederik Uri (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) ja Lennart Rand (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "Rattaandur" eest;

Grete Pärnapuu (Tartu Forseliuse Kool 4. klass) töö "Kõrva kiivri rätik" eest.

Kategoorias 3. kooliaste:

I preemia

Carl Eelmaa (Tartu Herbert Masingu Kool 7. klass) töö "AINO" eest.

II preemia

Nora Eelmaa (Miina Härma Gümnaasium 5. klass) ja Carl Eelmaa (Tartu Herbert Masingu Kool 7. klass) töö "Universaalkaaned" eest;

Lukas Kuklane (Rõuge Põhikool 9. klass) töö "Automaatne aia laduja" eest.

III preemia

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum 8. klass) töö "Loov Furgoon Riiete Ümberkujundamiseks ehk HOT TRUCK" eest;

Ella Rose Matthews (Gustav Adolfi Gümnaasium 8. klass) ja Leo Grant Matthews (lasteaed "Kelluke") töö "Taskuga tekk" eest;

Marko Märtsin (Põltsamaa Ühisgümnaasium 9. klass); Kert Kreitsberg (Põltsamaa Ühisgümnaasium 9. klass) ja Lauri Piller (Põltsamaa Ühisgümnaasium 9. klass) töö "Zeus power boots" eest;

Merilin Aru (Tartu Mart Reiniku Kool 7. klass) töö "Ahhoi, bussijuht!" eest.

Kategoorias gümnaasium ja kutseõppeasutus:

I preemia

Ralf Saarmets (Tallinna Reaalkool 10. klass); Robin Õunamägi (Kiili Gümnaasium 12. klass) ja Lennart Luud (Tallinna Reaalkool 10. klass) töö "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunsti kogemuse parandamiseks" eest.

II preemia

Artur Asi (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) ja Ivar Golubenko (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) töö "Taimsete õlide baasil taimekaitsevahend" eest.

Juhendajapreemiad

I preemia saanud tööde juhendajatele

Julia Rustamova 1. vanuserühmas I preemia pälvinud töö "Purikapatrull" juhendamise eest;

Grete Poopuu ja Ilona Must (Pärnu Vabakool) ja Kadri Melnits 2. vanuserühmas I preemia pälvinud töö "Kummikinnaste dosaator" juhendamise eest;

Simone Eelmaa 3. vanuserühmas I preemia pälvinud töö "AINO" juhendamise eest;

Liia Tammes (MTÜ Nukutuba Robokaru Robootikakool) gümnaasiumi vanuserühmas I preemia töö "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunsti kogemuse parandamiseks" juhendamise eest.

II preemia saanud tööde juhendajatele

Eleri Troska (Saku Gümnaasium) 1. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Muruniiduki õunarobot" juhendamise eest;

Aleksei Vaiser 1. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Reaal-plast 2024" juhendamise eest;

Juhan Oks 1. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Liikuv pesula" juhendamise eest;

Marit Lahe 2. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Jalanõutasku" juhendamise eest;

Kairi Aavere (Gustav Adolfi Gümnaasium) 2. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Mugav aias" juhendamise eest;

Liina Roht 2. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "HELU heaolukaardid" juhendamise eest;

Jaan Tasa (Tõrva Gümnaasium) 2. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Ühe pere hambaharjahoidja" juhendamise eest;

Simone Eelmaa 3. vanuserühmas II preemia pälvinud "Universaalkaaned" juhendamise eest;

Eveli Kuklane (Lümanda Põhikool ) 3. vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Automaatne aia laduja" juhendamise eest

Signe Asi gümnaasiumi vanuserühmas II preemia pälvinud töö "Taimsete õlide baasil taimekaitsevahend" juhendamise eest.

Parima kooli preemia

Parima kooli preemia pälvis Saku Gümnaasium, kust saabus hindamiskomisjoni hinnangul erakordselt suur hulk väga professionaalselt juhendatud ja motiveeritud õpilaste töid.

Eesti esindamine Intel International Science and Engineering Fair'il, mis toimub 2025. aasta mais

Ralf Saarmets (Tallinna Reaalkool 10. klass); Robin Õunamägi (Kiili Gümnaasium 12. klass) ja Lennart Luud (Tallinna Reaalkool 10. klass) töö "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunsti kogemuse parandamiseks" eest.

Koostööpartnerite auhinnad

Kuninglik Taani Saatkond

Johannes Amann (Saku Gümnaasium 1. klass ) töö "Valgustusega mehaaniku kindad" eest.

Patendiamet ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO)

Johannes Amann (Saku Gümnaasium 1. klass ) töö "Valgustusega mehaaniku kindad" eest.

Põhjendus preemiale: Tegemist on väga praktilise leiutisega, mis abistab kõiki, kes peavad pimedas mõlema käega töötama. Sellega on saavutatud just see, mida peetakse leiutamise juures kõige olulisemaks – see on uus, eristuv ja lahendab ära ühe olulise tehnilise probleemi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Põhjendus preemiale: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnustab noori leiutajaid, kelle ideedel on jumet muuta paremaks elukeskkonda ja anda hoogu innovaatilistele ideedele ning millel on potentsiaali anda hoogu ka majandusele.

Mia Kulpin (Tallinna Mustjõe Gümnaasium 2. klass) töö "Purikapatrull" eest.

Põhjendus preemiale: Leiutis lahendab tõsise päriselu proleemi. Lahendus on terviklikult läbimõeldud kuni sobivalt valitud turunduskanaliteni välja. Linnaosadele väga oluline mõtlemiskoht. Näeme Mias tulevase start-up'i asutaja potentsiaali!

Karl Kristjan Stöör (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "AI.POD" eest;

Põhjendus preemiale: Leiutis oleks väga hea ja vajalik AI rakendus, mis tulevikus kindlasti palju kasutust leiab. AI-st üksi pole palju kasu, kui sellele nutikaid ülesandeid ei anta. Karl Kristjan on leidnud AI-le väga tähtsa ülesande!

Carl Eelmaa (Tartu Herbert Masingu Kool 7. klass) töö "AINO" eest.

Põhjendus preemiale: Väga põhjalikult läbimõeldud ja kasutaja vajadustest lähtuvalt loodud lahendus olulisele probleemile. Töös on kirjeldatud õpiteekonda lahenduse loomisel ning jõutud järeldusele, et rakenduse loomine ei olegi nii keeruline, kui meile tundub! Carli pealehakkamine ja põhjalikkus on väga inspireeriv!

Ralf Saarmets (Tallinna Reaalkool 10. klass); Robin Õunamägi (Kiili Gümnaasium 12. klass) ja Lennart Luud (Tallinna Reaalkool 10. klass) töö "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunsti kogemuse parandamiseks" eest.

Põhjendus preemiale: Kultuur on see, mis meie ühiskonda koos hoiab ja on oluline, et võimalikult paljud meie ühiskonna liikmed sellest võimalikult palju osa saaksid. Leiutis on väga hästi läbi mõeldud, tehtud põhjalik taustatöö ja analüüsitud ka arendusvõimalusi. Soovitame Robinil, Ralfil ja Lennartil kindlasti projekti arendamisega edasi minna!

Kliimaministeerium

Kliimaministeerium auhindab eripreemiatega noori leiutajaid, kellel on olnud head ideed ringmajanduse ja jäätmevaldkonna parandamiseks. Iga töö preemia on 250 eurot.

Robin Kirst (Saku Gümnaasium 1. klass) töö "Muruniiduki õunarobot" eest;

Noora Kulp (Keila Kool 6. klass) ja Lenna Valtna (Keila Kool 6. klass) töö "Veepuhastuspoi "Sõpsu"" eest;

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum 8. klass) töö "Loov Furgoon Riiete Ümberkujundamiseks ehk HOT TRUCK" eest.

Transpordiamet

Transpordiametil oli eraldi alateema "Ohutu ja nutikas liiklemine nii teel, õhus kui ka merel", kuhu laekus 98 tööd. Transpordiameti hindamiskomisjoni liikmed lugesid suure huviga esitatud töid ja põnevaid ideid leidus palju. Seekord tunnustati neid nutikaid lahendusi, mis kõige enam toetasid ohutut liikumist nii teel, õhus kui ka merel.

vanuserühm:

Kirke Karja (Iisaku Gümnaasium 3. klass) töö "NUTIKINNAS" eest;

Johannes Mesila (Kurtna Kool 3. klass) töö "Lendav tuleauto" eest;

Villem Mesila (Kurtna Kool 1. klass) töö "Lendav ratastool" eest;

Ats-Kaarel Purge (Tõrvandi Kool 2. klass) töö ""Laps teel" tuvasti" eest;

Aro Ülper (Tartu Karlova Kool 2. klass) töö "Kirsauisud" eest;

Mia Kulpin (Tallinna Mustjõe Gümnaasium 2. klass) töö "Purikapatrull" eest.

vanuserühm

Mark Holland (Gustav Adolfi Gümnaasium 5. klass) töö "Provõrk" eest;

Merete Kennik (Tartu Mart Reiniku Kool 6. klass) töö "Helendav abiline" eest;

Karmen Koovit (Tallinna Reaalkool 5. klass) töö "eKõrv" eest;

Kirke Kullamaa (Tõrvandi Kool 6. klass) töö "Kiiver Pähe" eest;

Henrik Peedi (Are Kool 4. klass) töö "KÜLMU" eest;

Keiti-Kerle Petter (Puka Kool 6. klass) töö "Tõukeratta ohutusandur" eest;

Keiti Sild (Tartu Variku Kool 5. klass) töö "Alarmsõiduki lähenemise eelhoiatussüsteem" eest.

vanuserühm:

Merlin Aru (Tartu Mart Reiniku Kool 7. klass) töö "Ahhoi, bussijuht!" eest;

Karl Juurikas (Tallinna 21. Kool 9. klass) töö "Tuuleratas" eest;

Johan Kalvik (Tallinna 21. Kool 8. klass) töö "Õhukindral" eest;

Rasmus Veski (Tallinna 21. Kool 8. klass) töö "Tark rattapeegel" ees.

Eesti Rahvusringhäälingu Lasteekraan

Lasteekraani veebilehel toimunud veebihääletuse tulemusena sai kõige rohkem hääli ning valiti Lasteekraani lemmikleiutiseks Ervin Toodu leiutis JÄÄPLAASTER, mis on mõeldud aitama siis, kui on vaja pärast vigastust haiget saanud kohta jahutada.

Ervin Toodu (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "Jääplaaster" eest.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Noora Kulp (Keila Kool 6. klass) ja Lenna Valtna (Keila Kool 6. klass) töö "Veepuhastuspoi "Sõpsu"" eest;

Villem Mesila (Kurtna Kool 1. klass) töö "Robotpinal erivajadustega lastele" eest;

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum 8. klass) töö "Loov Furgoon Riiete Ümberkujundamiseks ehk HOT TRUCK" eest;

Artur Asi (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) ja Ivar Golubenko (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) töö "Taimsete õlide baasil taimekaitsevahend" eest.

Eesti Inseneride Liit

Eesti Inseneride Liidu eripreemia pälvis "Rattaandur", sest see lahendab väga olulist ja aktuaalset probleemi liikluskultuuris. Meeskond on teinud põhjaliku eeltöö ning näidanud üles loovust ja insenerimõtlemist. Leiutisel on suur potentsiaal ka reaalsel turul, kui noored end teoreetiliste teadmistega ülikoolis täiendavad ning seda edasi arendavad. Me soovime neid oma auhinnaga innustada jätkuvalt inseneeria suunal tegelema. Eripreemiaks on meeskonnale rahaline preemia 300 eurot.

Lennart Pikner (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass); Remi Frederik Uri (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) ja Lennart Rand (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "Rattaandur" eest.

Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakool

NOORE INSENERI ERIPREEMIA nimelise tunnustuse saab:

Karl Kristjan Stöör (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "AI.POD" eest;

Energia Avastuskeskus

Energia avastuskeskuse eriauhinna ehk rahalise preemia 300 eurot koos "Avastajate pileti" (aastane perepilet limiteerimata külastuskordadega) ning prototüübi loomisega pälvib:

Melissa Laas (Kabala Lasteaed-Põhikool 5. klass) oma leiutise "Jahutav vesi-batuut" eest.

Põhjendus preemiale: Leiutise mõte ja lahendus on inspireeritud päriselulistest vajadustest ning Aare Baumeri sõnul oleks selle prototüübi loomine nii lõbus kui ka põnev ettevõtmine – just temale omase mängulisusega! Leiutist esitletakse 8. detsembril ERRi noortesaates NOVA.

PROTO avastustehas

Nora Eelmaa (Miina Härma Gümnaasium 5. klass) ja Carl Eelmaa (Tartu Herbert Masingu Kool 7. klass) töö "Universaalkaaned" eest.

Põhjendus preemiale: Leiutised osutusid valituks, kuna see kannab suurepäraselt PROTO Avastustehase väärtusi. Nutikuse poolest on tegemist praktilise ja kasutajasõbraliku lahendusega, mis aitab õpilastel ise toime tulla ning seda ilma täiskasvanu abita. Seejuures on loodud vahend, millel on igapäevaelus oluline ja vajalik rakendus. Taaskasutuse aspektis lahendab leiutis vajaduse pidevalt koolitarvikutele uusi kaasi osta, soodustades keskkonnateadlikkust. Lisaks esitles võitja selgelt viimistletud prototüüpi, mis nii pildi kui video vahendusel pakkus tervikliku ja inspireeriva ülevaate ideest ja teostusest.

Eesti teadushuvihariduse liit

Liit tunnustab juhendajaid, kel on oluline roll õpilaste suunamisel ja juhendamisel, eelkõige tehnoloogia valdkonnas. Rahaline preemia 500 eurot.

Renee Aav 1. Vanuserühmas tunnustuse pälvinud töö "Leiukas" juhendamise eest.

Merkuur OÜ

Eripreemia "Tehnoloogia töötuba mobiilses õppeklassis" väärtusega 450 eurot.

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum 8. klass) töö "Loov Furgoon Riiete Ümberkujundamiseks ehk HOT TRUCK" eest.

Lottemaa teemapark

Laureen Kuus (Parksepa Keskkool 1. klass) töö "Venivad kingad" eest

Põhjendus preemiale: Meil on siin Lottemaal kogu aeg jalanõudega probleem – need on kaduma läinud, väikseks jäänud vms. Nii äge oleks naabrimeest aidata oma kingadega aga näe, teisel on 3 numbrit suurem jalanumber. Heast tahtest ei tule miskit välja, lõika või kinga ninad maha. Laureeni leiutis lahendaks olukorra imetabaselt.

Rakett69 Teadussaade

Hugo Grant Matthews (Gustav Adolfi Gümnaasium 5. klass) töö "Kasutajasõbralik kohupiimakreemi pakend" eest;

Andry Pard (Paide Hillar Hanssoo Põhikool 5. klass) töö "Abikäsi" eest;

Jens Rajur (Gustav Adolfi Gümnaasium 4. klass) töö "Mugav aias" eest;

Karmen Roht (Viljandi Jakobsoni Kool 5. klass) töö "HELU heaolukaardid" eest;

Vivita / Lahenduste Laboratoorium

Tunnustame kahte ideed, milles näeme suurt potentsiaali ning saame neid Vivita / Lahenduste Laboratooriumis koos edasi arendada. Need ideed mitte ainult ei ole praktilised ja innovaatilised, vaid need haakuvad suurepäraselt ka meie eesmärkidega - muuta maailma paremaks ja jätkusuutlikumaks. Meil oleks väga hea meel aidata neid projekte edasi arendada päris toodeteks.

Nora Eelmaa (Miina Härma Gümnaasium 5. klass) ja Carl Eelmaa (Tartu Herbert Masingu Kool 7. klass) töö "Universaalkaaned" eest;

Merilin Aru (Tartu Mart Reiniku Kool 7. klass) töö "Ahhoi, bussijuht!" eest.

AHHAA teaduskeskus

Ralf Saarmets (Tallinna Reaalkool 10. klass); Robin Õunamägi (Kiili Gümnaasium 12. klass) ja Lennart Luud (Tallinna Reaalkool 10. klass) töö "Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade vaegnägijate kunsti kogemuse parandamiseks" eest.

Põhjendus preemiale: AHHAA on traditsiooniliselt toetanud olukordi, kus teadmised kohtuvad praktikaga. Sellel aastal saab Ahhaa eriauhinna parim töö, kus on virtuaalmaailmast välja tuldud ja midagi ägedat oma kätega valmis meisterdatud.

Kirjastus Argo

Robin Kirst (Saku Gümnaasium 1. klass) töö "Muruniiduki õunarobot" eest.

Nora Eelmaa (Miina Härma Gümnaasium 5. klass) "Trukikott" eest.

Merilin Aru (Tartu Mart Reiniku Kool 7. klass) töö "Ahhoi, bussijuht!" eest.

Artur Asi (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) ja Ivar Golubenko (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) töö "Taimsete õlide baasil taimekaitsevahend" eest.

Auhinnatud töödega saab tutvuda PROTO avastustehases 30.11–1.12 toimuval Suurel Leiutajate Festivalil.