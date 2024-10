Kolmekäeline robotdirigent tegi inimestele tuule alla

Charles Darwini kirjeldatud loodusliku valiku teooria eeldab, et organismides arenevad aja jooksul ellujäämise ja paljunemise jaoks soodsad tunnused. Mõtlevas inimeses võib tärgata aga kahtlus loodusliku valiku tõhususes ja loogika pädevuses, kui mõelda teatud vajadustele, mida pole kunagi evolutsioonilise kohanemise kaudu rahuldatud. Näiteks vastutab naissoost inimene tavaliselt lapse sünnitamise ja tema varajase hoolitsemise eest, vajades sageli selleks vähemalt ühte kätt.

Juhul kui looduslik valik oleks tõepoolest ellujäämise suunalisi arenguid kujundav jõud, võiks olla õigustatud ootusena naistel kolm kätt. Kaks meestega võrdselt igapäevaste ülesannete jaoks ja veel üks lapse hoidmiseks. Kolmas käsi annaks selge eelise argitegevuste kõrval lapse eest hoolitsemiseks, vähendades koormust teistele kätele ja suurendades paljude oluliste ülesannete täitmise tõhusust.

Kirjeldatud kohanemise puudumine on ilmne tõend, et looduslik valik pole väidetule vastupidiselt eksimatu ega tõhus. Kui evolutsioon eelistaks hakkamasaajate ellujäämist, oleks kolmas käsi inimemadele kindlasti kasulik omadus. Seda pole kunagi juhtunud.

Lohutusena võidakse seepeale pakkuda, et evolutsioon ei vaata kella ega kiirusta. Ahvist inimeseks tegemise tööle kulusid mõned miljonid aastad ja vahest pole protsess veel lõpuni jõudnud. Samuti pole välistatud, et evolutsiooni mõte ei ole olla igavene taustasüsteem, vaid hooandja edasisele iseseisvale arengule. Inimene on ainuke loom, kes sai teistega võrreldes nii hea hoo, et suudab valmistada endale tõhusaid tööriistu ehk sisuliselt seda, mida pole evolutsioon inimesele veel andnud.

Inimestele rajatud lootused arengu edasikandmisest tulenevad tema vajadusest kiirustada. Nende elu on lühike ja ühekordne. Neil pole aega oodata, kuni loodus saab hakkama millegi lõpuks õnnelikuks tegevaga. Loodus ei teinud ka televiisoreid, internetti ega mobiiltelefone. Need heaolu pakkuvad seadmed on inimese loodud.

Paistab, et lõpuks ometi said kolme käe väärtusest aru ka arendajad. Nad suunasid selle kõige otsesemas mõttes heaolu teenistusse. Saksamaal valmis kolmekäeline sümfooniaorkestri dirigent. Vahet ju pole, millest alustatakse. Sel juhul tehti esimene samm muusika valdkonnas. Järgmiseks võib innovatsiooniprotsess tuua aga kodudesse kolmekäelise koduabilise hoolitsema mehe ja laste eest.

Parem ongi teha vigu ohutus muusikažanris, selle asemel, et alustada selle katsetamist laste ja meeste peal. Sümfoonilise muusika helipildis esineb inimesest dirigendi juhtimisvõimed ületavaid väljakutseid. Dresdeni linna sümfooniaorkestri jaoks loodud MAiRA Pro S nimelisele kolme taktikepiga kunst-dirigendile anti kohe ka näitlik ülesanne juhtida spetsiaalselt 16 vaskpuhkpilli- ja neljale löökpillimängijale loodud suurerütmilise varieeruvusega muusikapala. Keerukas helipildis mängivad ühed instrumendid aeglase algusega helisid, mis ühel hetkel kiirendavad, samas kui teised aeglustavad jne.

Kuulajat ootaks eest vaieldamatult kunstiliselt rikas elamus. Seda aga vaid juhul, kui helipilt tervikuna kokku kõlab. Alternatiiv oleks kakofoonia. Ülesanne pole ühelegi muusikule üle jõu käiv. Nemad teostavad noodikirjas etteantud programmi. Väljakutse on kõigi heliallikate koordineerimine, alustamisest lõpetamise ja valjemast tasaseks muutumiseni. Puudulik koostöö hävitaks sümfooniaorkestri umbes sajakonna individuaalse instrumendi meisterlikult mängitud osad.

Appi tuleb dirigent. Tema aitab, et suure arvu inimlike pingutuste koostöös sündiv hea ja meisterlik meelitatakse esile. Tema kujundab ka helipildi omanäoliseks, sest muusikud ei valmi vabrikus. Nad on kõik individuaalsed kunstnikud oma paremate ja tavalisemate õnnestumistega.

Arvestades kui palju väärtust võib leiduda sajakonna virtuoosi kokkumängus, tärkab õigustatud küsimus, kas dirigent saab sellega hakkama. Kas tal jagub selleks näiteks piisavalt käsi? Väidetavalt olnudki arendustöö üheks käivitavaks episoodiks fagotimängija kaeblik palve dirigendile, et viimane juhtivat klarneti osa 3/4 taktis, aga tema peab oma osa esitama 5/8 taktis ja keegi teda ei aita. Seepeale olevat dirigent tõdenud, et ta ei ole robot. Nüüd on ka fagotimängijale mõeldud.

Robotdirigendi projekti juhtinud Dresdeni sümfoonikute kunstiline juht märkis, et eesmärk pole inimestest dirigendi teenusest loobumine, vaid bioloogilisele orkestrijuhile võimatu keerukusega muusika kuulajatele kättesaadavaks tegemine. Sellega seoses on kohane meenutada, et nii on alustuseks väitnud paljud roboti palganud ettevõtete juhid.

Kõige taha varjub veel küsimus muusikute vajadusest. Nende koolitamisele kulub aastaid ja tulemustega ei olda ikka rahul. Võimalik, et nemadki lähevad peagi töötutena koju. Seal ootab neid juba ees kolmekäeline hooldaja.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".