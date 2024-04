Öösel on putukaid rohkem kui päeval

Putukaid tundub viimasel ajal olevat vähemaks jäänud, aga päris palju on veel alles ka. Mõned neist on aktiivsemad päevasel ajal, teised tegutsevad rohkem öiti. Küsimus on selles, kumbi putukaid on rohkem, päevaseid või öiseid?

Austraalia teadlased on sellele küsimusele nüüd põhjalikule uurimistööle tugineva vastuse andnud: ööputukaid on kogu maailma peale keskmiselt ligi kolmandiku võrra rohkem kui päevaputukaid.

Mark Wong ja Raphael Didham Perthis asuvast Lääne-Austraalia Ülikoolist analüüsisid läbi kogu maailmast kogutud putukate arvukuse andmeid.

Nüüd võivad nad ajakirjas Nature Communications avaldada sedavõrd täpse arvu kui 31,4. Just nii mitu protsenti on nende andmeil öösel rohkem putukaid liikvel kui päeval, kogu maakera peale keskmistatuna.

Võib tunduda üllatav, et selline ökoloogiliselt oluline asjaolu, kummal ööpäevaosal askeldab putukaid rohkem ringi, oligi kuni viimase ajani teadmata. Kuid vabanduseks saab tõdeda, et püügivõrkudesse satub peale aktiivsete ka passiivseid putukaid ja valguslõksud on öösel palju tõhusamad putukakogujad kui päeval; usaldusväärseid võrdlusandmeid ongi raske hankida.

Wong ja Didham sõelusid läbi tuhandeid varem tehtud uuringuid ja valisid neist välja 99 aastail 1959 kuni 2022 avaldatud teadustööd, mis sisaldasid kõige usaldusväärsemana tundunud andmeid putukate aktiivsuse kohta mitmesugustel kellaaegadel väga mitmesugustel maastikel: metsades, rohumaadel, märgaladel ja mujal. Kokku hõlmasid need uuringud üle kolme miljoni putukaisendi.

Saadud üleüldises pildis võis märgata ka tähelepanuväärseid üksikasju. Näiteks ilmnes, et putukate ööelu kipub kihama eriti just jõgede ja ojade lähistel; rohumaal ja savannis sagib rohkem päevaseid toimetajaid. Soojemas kliimas on ööelulisi putukaid suhteliselt rohkem kui külmemas.

Putukate elu tasub hästi tunda, sest siis saab neid ka paremini kaitsta.

Pildil on putukas röövkärblaste sugukonnast (Asilidae).

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.