Hiidinimahvid ei suutnud muutustega kaasas käia

Need loomad, kes võisid olla kuni kolm meetrit pikad ja kuni 250 kilo rasked, surid välja enne kui inimesed nende asualale elama saabusid.

Alles on neist jäänud ainult hulk hambaid ja lõualuufossiile, mida Hiina, Austraalia ja Ameerika Ühendriikide teadlased on nüüd hoolega uurinud, selgitamaks gigantopitekuste väljasuremise asjaolusid.

Yingqi Zhang Hiina Teaduste Akadeemia selgroogsete paleontoloogia ja paleoantropoloogia instituudist kirjutab koos kaasautoritega ajakirjas Nature, et need kõigi aegade suurimat kasvu primaadid kadusid maamunalt ajavahemikus 295 tuhat kuni 215 tuhat aastat tagasi.

Seda aega on kasulik teada, sest nii on rohkem lootust saada jälile väljasuremise põhjustele. Varem on arvatud, et gigantopitekusi elas veel palju hilisemalgi ajal, kuni umbes sada tuhat aastat tagasi.

Gigantopitekuste väljasuremine on teadlastele mõistatamist pakkunud palju, sest teised primaadid, sealhulgas gigantopitekuste lähisugulased orangutanid elasid samal ajal toimunud kliima- ja keskkonnamuutused ilusti üle.

Zhang ja ta kolleegid on kümne aasta jooksul kogunud uurimismaterjali 22 Lõuna-Hiina koopast, kus gigantopitekusi on omal ajal elanud.

Peale hammaste ja lõualuude kogusid ja analüüsisid nad ka pinnasematerjali, mis fossiile sisaldas, ja seal leidunud vana õietolmu. Fossiilide ja pinnase vanust määrasid nad kuuel eri meetodil.

Kogu selle info põhjal nuputasid nad välja, millised keskkonnaolud valitsesid gigantopitekuste asualal enne nende väljasuremist.

Hammastes leidunud keemiliste elementide ja väikeste kulumisjälgede põhjal tegid nad järeldusi selle kohta, mida need loomad sõid ja kust toitu hankisid.

Umbes 700 tuhat kuni 600 tuhat aastat tagasi läksid Ida-Aasia keskkonnaolud varasemast muutlikumaks.

Kui näiteks orangutanid kohastusid uute oludega suhteliselt sujuvalt, siis gigantopitekused ei suutnud leida oma haruldaseks muutunud lemmiktoitudele piisavalt tervislikku asendust. Nad jäid paiksemaks, nende toiduretked jäid lühemaks ja nad kannatasid stressi all.

Zhang ja ta kaasautorid leiavadki, et saatuslikuks sai neile suurt kasvu inimahvidele just spetsialiseritus ja vähene kohastumisvalmidus.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.