Hiinast on leitud uus sisalikuliik

Foto: Huang et al

Foto: Huang et al

Yong Huang Nanningis asuvast Guangxi Hiina Meditsiini Ülikoolist ja ta kolleegid tegid aastail 2009 kuni 2022 Lõuna-Hiinas rea välitöid, millel kogusid terve hulga isendeid, keda pidasid kuuluvaks sisalikuliiki Calotes versicolor.

Selline liik on Lõuna-Hiinas ja Põhja-Vietnamis ammu teada, kuid lähemal uuringul selgus, et osa Calotes versicoloriks peetud isenditest kuulub siiski täiesti omaette liiki, millele teadlased on nüüd nimeks pannud Calotes wangi, mis võiks eesti keeles kõlada näiteks Wangi aiasisalik.

Aga sellega avastused ei piirdu. Huang ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas ZooKeys, et uus sisalikuliik jaguneb tegelikult veel ka kahte alamliiki.

Wangi aiasisalik, kui teda siinkohal nii nimetame, on turjal turritavate soomustega loom, vähem kui üheksa sentimeetri pikkune, kelle üheks liigiomaseks tunnuseks on oranži värvi keel.

Teadlased sedastavad, et nende avastatud liik elutseb igihaljastes lähistroopilistes metsades ja troopilistes mussoonmetsades, mägedes ja metsaäärsetel tasandikel, aga ka põllumajandusmaal ja isegi linnade rohepaikades.

Ohtu tajudes lipsavad nad kiiresti puhmastikku või sibavad puutüve mööda üles peitu. Öösel magavad nad samuti puu- või põõsaoksal.

Toituvad nad putukatest, ämblikest ja muudest lülijalgsetest, olles oma levila põhjaosas aktiivsed aprillist oktoobrini, lõunaosas aga märtsist novembrini.

Teadlaste hinnangul ei ole liik tervikuna ohus, aga mõnel pool on asustusala killustunud. Peale selle kasutavad kohalikud elanikud neid sisalikke rahvameditsiinis ja ka söövad neid.

Seetõttu soovitavad Huang ja ta kaaslased kohalikel omavalitsustel keskkonnakaitsemeetmeid nende toredate loomakeste kaitset silmas pidades tugevdada.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.