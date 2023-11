OpenAI salapärane projekt võib viidata läbimurdele tehisintellektis

Briti armees vastutab vägede materjalide ja toiduga varustamise eest ohvitser, kelle kohta inglise keeles öeldakse quartermaster. Nimi pärineb omakorda saksakeelsest sõnatüvest, viitega kasarmumeistrile. Ehk siis tegelane, kes hoolitseb sõdurite hea käekäigu eest. Relvajõududes on levinud tavaks kasutada lühendeid ja antud juhul on selleks ühetäheline "Q".

Paljudes meeltes assotsieerub Q ühe Bondi filmides esinenud konkreetse vanahärraga. Viimane töötab Briti salateenistuse (MI6) uurimis- ja arendusosakonnas Q Branch, mis on midagi varustusosakonna mõttes. Sellest ka ka hüüdnimi.

Filmi fänne vaevas aastaid küsimus, kas olulisel kõrvalosatäitjal on ka tõeline, ristiinimese nimi. 2015. aastal linastatud "Spectre" tiitrites peitubki lisaks näitleja mainimisele vihje, kui Q juures seisab nimi Major Boothroyd. Major Geoffrey Boothroyd oli tõsielus tulirelvade ekspert, kes nõustas Ian Flemingut James Bondi romaanides kasutatavate relvade osas.

Kõik teavad, et Q tarnib Bondile spionaažitegevuseks vajaliku erivarustust. Teda kujutatakse geniaalse, sageli pisut ekstsentrilise leiutajana, keda huvitavad pigem vidinate tehnilised ja ohtlikud aspektid, kui nende tegeliku kasutamise olukorrad. Enamasti teeb ta seda kerge ärrituse ja kuivapoolse vaimukusega muretsedes, et kui austavalt Bond kohtleb tema liigagi nutikaid seadmeid.

Bondi filmi põnevus on kohane mõttesild eelmisel nädalal OpenAI juhtide lahkumise ja tagasitulemise ümber kulmineerunud seriaalile. Iga Bondi loo alguses on tavaliselt üks kaasahaarav sissejuhatav episood. Võimalik, et tegemist on millegi sarnasega ja tõeline kulminatsioon ootab alles ees. Sellist ootust toidavad teatud vihjed.

Reuters vahendas kuuldust, et enne OpenAI tegevjuhi Sam Altmani vallandamist üle-eelmisel nädalalõpul edastasid mitmed töötajad vallandamise otsuse tienud direktorite nõukogule kirja, milles hoiatati suurest tehisintellektiga seotud avastusest.

Allakirjutanute sõnul olevat tegemist millegagi, mis nende hinnangul võib ohustada inimkonda. Reuters ei ole kirja näinud ja uudisagentuuri väide rajaneb paarile asjaga kursis olevale allikale. Ilmselt oli suure kogemusega teabevahendajal põhjust kõrgendada kuuldus uudiseks.

Reutersi järelepärimise peale keeldus OpenAI teavet kommenteerimast. Küll aga olevat juhtkond samal ajal saatnud töötajatele sisesõnumi, milles tunnistas, et arendamisel on projekt nimega Q. Muuhulgas hoiatati töötajaid meedias levivatest oletustest, aga nende tegelikkusele vastavus jäeti täpsustamata.

Reutersiga suhelnud OpenAI töötaja iseloomustas kohalike kuulduste põhjal, et tegemist olevat tehisintellekti valdkonnas olulise läbimurdega matemaatiliste ülesannete lahendamisel. Praegu juba kõigile kättesaadava suurtele keelemudelitele rajaneva generatiivse tehisintellekti teenused oskavad päris hästi koostada ning tõlkida tekste.

Sõnaline väljendus lubab esitada sama ideed mitmel moel. Mõningase ebatäpsuse puhul võib probleem laheneda tänu vastuvõtja teadlikkusele. Näiteks väikese lapse edastatud sõnum võib olla sõnavalikus kohmakas või puudulik ja koosseisult ebagrammatiline, kuid lapsevanema jaoks täpselt mõistetav.

Matemaatikas on seevastu üks ainuõige vastus. Juhul kui OpenAI projektis sündis matemaatilise kompetentsiga mudel, vihjab tulemus inimese intellektile sarnasele või potentsiaalselt võimsamale arutlusvõimele. Seda ei tohiks segi ajada arvutusvõimega. Erinevalt kalkulaatorist, mis suudab lahendada piiratud arvu tehteid, sisaldab matemaatiline kompetents oskust ülesandeid üldistada, neid mõista ja lahendada.

Murrangu mainimise põhjus on matemaatilise analüüsi osatähtsus tehisintellekti enda arendamises. Juhatusele saadetud kirjas ei täpsustatud konkreetseid ohuallikaid, kuid rõhutati, et tegemist on tehisintellekti võimekuses sedavõrd olulise edusammuga, et nad näevad selles võimalikku ohtu.

Võib-olla on tegemist sarnase inimest ennast kartva ohuga, millele omal pööratud moel viitas äsja Vladimir Putin, heites Läänele ette tehisintellekti edusamme. Varasemalt on sama isik väitnud, et võimsa tehisaru esmaomanik asub maailma valitsema.

Projekti nimetus Q on väidetavalt pikemas vormis Q-Star. Seega pole tegu Bondi Q-ga. Ent sellest erisusest spioonilugu alles algab. Q-Star tähistab hüpoteetilist kompaktset neutrontähte, mille gravitatsiooniväli on nii tugev, et valgus ei saa sealt väljuda ja täht on nähtamatu.

Kuis keegi ei räägi milliseid radu pidi kulges nime panekul OpenAI juhtide fantaasia, võib juhtkonda tabanud rünnakust, Putini murest ning Reutersi vahendatud sõnumist välja lugeda Bondi filmi salapärase, kõike vallutada ähvardava tehnoloogia omanikust kurjami kontuure. Tema tuvastamine vajab Q varustusega James Bondi saatmist OpenAI ventilatsioonitorustikku.