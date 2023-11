OpenAI mõraneb suurte ootuste surve all

Unise linna servas leidis rühm kohalikke lapsi vana, tuhmunud mündi. Teade leiust levis, süüdates linnakese südames uinunud ahnuse. Münt, mida arvati olevat ammu kadunud õitsenguajastu aardeks, kujunes lootuse ja linna alla peidetud avastamata rikkuste sümboliks. Jõukuse ootus tõi kaasa aga ka tülilaine. Harmoonias elanud naabrid põrkasid kibedatesse vaidlustesse. Vestlustesse hiilisid kahtlused ja ahnus ning kogukonna kunagine sidusus hakkas katkema.

Kogukonna nimi võiks olla OpenAI ja mündi nimeks pakkuda transformeri arhitektuuri. Sellega võiks allegooriad ka lõpetada. Maailmas enim tähelepanu välja teeninud tehisintellekti rakenduse ChatGPT loonud ettevõttest kostuvad valjud vaidlused ja uksepaugutused. Algava nädala jooksul saab pilt selgemaks. Esialgsetel andmetel vallandas OpenAI juhatus reede õhtul firma peadirektor Sam Altmani.

OpenAI ametlikus teadaandes määrati peadirektori kohusetäitjaks seni tehnoloogiajuhina töötanud Mira Murati. Firma asutajast juhi lahkumist kommenteeriti sõnadega, et härra Altmani lahkumine oli jätkuks juhatuses toimunud mõttevahetusele, mille käigus jõuti järeldusele, et ta polevat olnud juhatusega suhtlemisel järjekindlalt avameelne, mis takistas omakorda juhatuse võimet oma kohususte täitmisel. Juhatus kaotas usu Altmani suutlikkuses jätkata OpenAI juhtimist.

Kirja lõpus märgitakse, et OpenAI asutati 2015. aastal mittetulundusühinguna, mille põhiülesanne on tagada, et tehisintellektist oleks kasu kogu inimkonnale. Aastal 20019 OpenAI restruktureeriti, luues kommertsharu, et ettevõte saaks selle missiooni täitmiseks kaasata kapitali, säilitades samas mittetulundusühingu missiooni, juhtimise ja järelevalve. Suurem osa vallandamisotsuse teinud juhatusest on sõltumatud direktorid, kellel pole OpenAI aktsiaid.

Vaidluse mõlemad osapooled paistavad maailmale korralikena. See viitab paradoksile, sest Altmani lahkumisega kaasnenud reaktsioon ei kõnele mõlemale poolele jagatavast õnnestumisest, niinimetatud võit-võit-olukorrast. Vahest saab midagi välja lugeda OpenAI-sse suure investeeringu toel partneri staatuse saanud Microsofti reaktsioonist.

Viimase juht Satya Nadella märkis, et neil on OpenAI-ga pikaajaline leping, mis tagab kõigele täieliku juurdepääsu, et teostada oma innovatsioonikava. Microsoft jääb partnerlusele pühendunuks ning soovib edu uuele juhile Mirale ja tema meeskonnale. Seega paistab, et Microsofti jaoks pikaajalise juhi vallandamine ei tähenda midagi halba, mida võib pigem võtta sõnumina Altmani kahjuks.

Teistsuguse mulje jätavad mitmed lahkumisavalduse lauale pannud OpenAI töötajad, eesotsas firma kaasasutaja ja presidendi rollis tegutsenud Greg Brockmaniga. Oma lahkumist kommenteerinud säutsus tõdeb endine president, et on uhke tema kodus alguse saanud ettevõtte edu üle. Värskete uudiste valguses ei saa ta aga seal enam jätkata. Brockman soovib kõigile edu ja avaldab lootust inimkonnale ohutult kasu valmistava universaalse tehisintellekti ehk inglise keelse akronüümina AGI loomisel.

Tehnoloogiamaailma ehmatanud uudise kujundatud tundlikkuses võib universaalsele, inimesega kõiges tema võimetes samaväärsele või edukamale tehisintellektile viitamist tõlgendada vihjena väga olulise edusammu lähedusest. Miks peaks igati edukalt oma asja teinud ettevõtte juhtimist tabama ootamatu kriis? Kriisiks nimetatakse intensiivsete raskuste või ohu olukorda. Aega kui tuleb teha raske või oluline otsus, võimalikku pöördepunkti, kui toimub oluline muutus, mis viitab haige paranemisele või surmale.

Viimane pole sugugi sobimatu seotus, kuivõrd paljud eksperdid seostavad võimsat tehisintellekti inimkonda ähvardava eksistentsiaalse ohuga. Sellest veelgi varem teeb inimkond endale ise haiget, kui muutuste kiirus ja kohanemiseks vajaliku kogemuse puudus põhjustavad paanikat. Sellega seoses on kõigi huvides saada võimalikult kiiresti selgusele Sam Altmani vallandamise tagamaadest.

Ennetava teabena levivad kuuldused, et ta oli arendamas OpenAI-le alternatiivset organisatsiooni, eesmärgiga edaspidi suunata oma TI strateegilise vormimise panus sinna. Teise kuulduse järgi olevat investorid survestanud OpenAI juhtkoda, et see võtaks nii Altmani kui Brockmani tööle tagasi. Seepeale olevat direktorite nõukogu nõustunud ja lubanud sel juhul ise tagasi astuda.

Järelikult on linnakese südames hiljuti sündinud midagi, mida jagades minnakse riidu.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".