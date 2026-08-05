X!

Euroopa maastikupõlengud tekitasid haruldase tulepilve

Loodus
Maastikupõlengute tagajärjel tekkinud ilmastikunähtus Edela-Prantsusmaal, pildistatud 24. juulil.
Maastikupõlengute tagajärjel tekkinud ilmastikunähtus Edela-Prantsusmaal, pildistatud 24. juulil. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Maximilien Lamy
Loodus

Sel suvel Lõuna-Euroopat laastanud tulekahjud on olnud viimaste aastakümnete kõige hävitavamad. Prantsusmaal tekkisid ekstreemsete põlengute tõttu haruldased tulepilved.

Juuli keskel puhkesid suurimad põlengud Edela-Prantsusmaal Gironde'i piirkonnas ning Hispaanias Ávila ja Madridi provintsides. Tulekahjude tõttu evakueeriti sadu tuhandeid inimesi ning hävis sadu kodusid.

Hispaania ametnike sõnul põles Ávilas ligikaudu 50 000 hektarit, mis teeb sellest riigi ajaloo suurima registreeritud maastikupõlengu. Ulatuse poolest ületati isegi 2025. aasta tulekahju, mis laastas Laroucot, Quirogat ja Oenciat.

NASA satelliidid tuvastasid Ávila tulekahju ilmingud esmakordselt 22. ja 23. juulil Burgohondo lähistel. Järgnevatel päevadel liitus põleng naaberprovintside tulekolletega. Kokku laastas tuli 77 000 hektarit.

Söestunud maastikud Hispaanias Burgohondo piirkonnas, jäädvustatud 29. juulil 2026. Valevärvides pilt kombineerib nähtava valguse, lähiinfrapuna ja lühilaine-infrapuna lainepikkuste vaatlusi, muutes põlenud taimestiku eristamise lihtsamaks. Autor/allikas: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Juuli lõpus tehtud satelliidipiltidel on näha ulatuslikke kahjustusi Burgohondo ümbruses. Kõige tugevamalt sai kannatada veehoidla ümbrus, kus hävisid kodud, restoranid, kämpingud, sadamad ja muud rajatised.

Sama tõsine olukord kujunes välja Edela-Prantsusmaal Bordeaux'st läänes. Juuli lõpuks oli maastikupõlengutes hävinud juba üle 90 000 hektari. Euroopa metsateabesüsteemi andmetel oli see riigi viimaste aastakümnete suurim tulekahjudes hävinud maa-ala.

Põlengud lõid ohtliku nähtuse

Keskkonnateadlaste analüüsi kohaselt muutis maastiku põlengutele eriti haavatavaks ebatavaliselt märg talv, mis soodustas rohumaadel ja põõsastikes tihedat taimede kasvu. Hilisemad kuumalained ja põuaperiood kuivatasid taimestiku, muutes selle kergesti süttivaks kütuseks.

Teadlaste hinnangul andis ohtlikule olukorrale viimase tõuke mitu päeva kestnud tugev tuul. Puhanguti ulatus tuulekiirus 65 kilomeetrini tunnis, mis soodustas tule kiiret levikut.

Edela-Prantsusmaa tulekahjud muutusid nii intensiivseks, et tuletõrjujate teatel tekkis haruldane rünksajupilv (pyrocumulonimbus) ehk nn tulepilv, mis ammutas energiat põlengu kuumusest.

Neid ebatavalisi pilvi jälgib rahvusvaheline atmosfääriteadlaste ja maastikupõlengute spetsialistide meeskond. Viimastel aastakümnetel on selliseid nähtusi registreeritud aeg-ajalt Hispaanias ja Portugalis, kuid spetsialistide sõnul oli see esimene kord, kui taolisest maastikupõlengu tekitatud pilvest teatati Prantsusmaal.

Mõlemas riigis kaasati kustutustöödesse tuhandeid tuletõrjujaid ja sõjaväelasi. Lennukitelt heideti vett ning maapealsed meeskonnad rajasid buldooseritega tuletõkkeribasid.

Juuli lõpuks saadi põlengud kontrolli alla ning ametivõimud hakkasid tühistama evakuatsioonikorraldusi. Sünoptikud hoiatavad siiski, et oht püsib suur, kuna on oodata kuumade ja kuivade ilmastikutingimuste jätkumist.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

Samal teemal

meie kõigi maailm

13:45

Euroopa maastikupõlengud tekitasid haruldase tulepilve

13:44

Entomoloog: muutused inimeste elustiilis jätsid putukariigile sügava jälje

03.08

Kohalikele viljapuudele ihub hammast mitu lõunamaist taimekahjurit

31.07

Ohtlik kalaparasiit levis Gröönimaa ja Fääri saarte jõgedesse

31.07

Putukateadlane: parmudel läheb sel aastal päris hästi

29.07

Agronoomid: kodumaist kirsstomatisorti tasub oodata seitsme aasta pärast

29.07

Uus leid võib muuta mikroobid tööstusprotsessidele vastupidavamaks

27.07

Saksamaa parke räsib inimestele ohtlik ööliblikas

27.07

12. augustil näeb Eestis päikesevarjutust

24.07

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:47

Uuring: keele-eelistus teeb ohuteavituse kiiremaks ja selgemaks

13:45

Euroopa maastikupõlengud tekitasid haruldase tulepilve

13:44

Entomoloog: muutused inimeste elustiilis jätsid putukariigile sügava jälje

12:19

Astronoomid leidsid esimese Jupiteri mõõtu eksokuu

09:04

Euroopa linna- ja maaelanike süsinikujalajälgede erinevus kahaneb

04.08

NASA Curiosity kulgur leidis Marsil salapärase kärgstruktuuriga maastiku

04.08

Analüüs. Mida idavirumaalased ise tulevikult ootavad?

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo