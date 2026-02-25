Mesilasliike sumiseb me planeedil märksa rohkem kui arvatud

Mesilaspered hoiavad ühte, mesilaste liike tundub maailmas sumisevat aga märksa rohkem kui seni teatud.

Austraalia, Singapuri ja Saksa teadlased andsid mesilasliikide tõenäolisele arvukusele mahuka andmeanalüüsi põhjal hinnangu maailmajagude ja riikide kaupa.

Nüüd kirjutavad nad ajakirjas Nature Communications, et mesilaste liike on vähemalt 3700 võrra, aga võib-olla isegi tervelt 5200 võrra rohkem kui seni kirja pandud.

See tähendab, et mesilasi elab meie planeedil vähemalt 24 700 liiki, aga võib-olla isegi üle 26 100 liigi.

Mesilased on tähtsad tolmeldajad nii looduses kui ka põllumajanduses ja aianduses, mistõttu võib tunduda kummalinegi, et teadus ei ole isegi nende liikide arvu juba ammu teada saanud.

Teadmiste lünki tasub aga hoolega täita, sest mitmed tuntud mesilasliigid on ohus ja nende arvukus väheneb. Nende kaitsest sõltub ökosüsteemide säilimine ja inimeste toiduvarustus.

James Doray Uus-Lõuna-Walesis asuvast Wollongongi Ülikoolist ja ta kolleegid vaatasid läbi ülemaailmseid ja üksikriikide andmebaase ja muud mesilasteemalist kirjavara ning andsid kavalate statistikavõtete abiga hinnagu, kui palju tegelikult kuskil mesilasliike võiks olla.

Ootuspäraselt järeldavad nad, et Euroopa maades on mesilasliigid juba päris täpselt teada, kuid juba Türgist võiks nende hinnagul juurde avastada üle 800 liigi.

Saareriikides on mesilaste liigirikkus uuringu autorite sõnul enamasti suurem kui mandririikides. Saartel elab ka palju niisuguseid liike, keda kusagil mujal ei ela.

Autorid märgivad, et alates 1960-ndatest aastatest on teadlased igal aastal kirjeldanud keskmiselt 117 uut mesilasliiki.

See arv võiks olla suurem, kui teadlasi, kes mesilasi uurivad, oleks praegusest rohkem. Aga kui teadlasi juurde ei tule, siis kulubki tõenäoliselt veel mitu aastakümmet, enne kui kõik maailma mesilasliigid kirjeldatud saavad.

Võib ka juhtuda, et mõnigi liik sureb välja veel enne, kui teadlased üldse ta jälile saavad.

Üldse on tänaseks päevaks maailmas teada üle kahe miljoni päristuumse elusolendi liigi, ja putukaid, kelle sekka ju ka mesilased kuuluvad, on nende seas üle miljoni liigi.

Aga koos veel tundmata liikidega võib liikide koguarv küündida isegi üheksa miljonini.

