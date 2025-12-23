Ribosoomide vahel valitseb kibe konkurents

Raku sees on väiksed kerakesed, ribosoomid, mis sünteesivad valke, elutegevuseks hädavajalikke keerulisi molekule, mille kokkupaneku juhtnöörid saabuvad ribosoomidesse rakutuuma geenidest. Ühes rakus on tavaliselt miljon kuni kümme miljonit ribosoomi.

Jaapani teadlased on nüüd avastanud, et ribosoomid konkureerivad rakus omavahel kibedalt ellujäämise nimel.

Ribosoomid on küll kõik enam-vähem ühesugused, ometi on mõned neist valkude sünteesimisel kiiremad ja täpsemad kui teised.

Rakule on kasulik kobakäpp-ribosoomidest vabaneda, sest valgud peavad olema ikka võimalikult kiiresti ja piinlikult täpselt kokku pandud.

Sihan Li Tokyo Ülikoolist ja ta kolleegid ongi nüüd teada saanud, kuidas kehvematest ribosoomidest lahtisaamine käib.

Nad uurisid pärmiseene rakke, mida olid töödelnud nii, et osa nende rakkude ribosoome sünteesis valke küll õigesti, kuid suhteliselt aeglaselt.

Need ribosoomid liiguvad siis ka mööda valkude kokkupaneku juhtnööri ehk informatsiooni-RNA molekuli suhteliselt aeglaselt.

Nii võib kergesti juhtuda, et mõni tagapool liikuv ärksama olekuga ribosoom jõuab aeglasele järele ja põrkab temaga kokku.

Lil ja ta kaaslastel õnnestus tuvastada, et selliste kokkupõrgete korral käivitub rakus niiöelda ribosoomi kvaliteedikontrolli reaktsioonirada, mis tuvastab vähem tõhusa ribosoomi ja kõrvaldab ta käibelt. Ebatõhus ribosoom kuulub lagundamisele.

Nii käibki ribosoomide keskis justkui evolutsiooniline võitlus, milles kiiremad jäävad ellu ja aeglasemad, kuigi muidu isegi täiesti töökorras ribosoomid hävivad. See on justkui looduslik valik molekulide tasemel.

Kui ribosoomid oma tööd tehes omavahel põrkuvad, tähendab see, et üks neist ei toimi optimaalselt. Rakk saab selle kohta signaali ja kõrvaldab kehvema ribosoomi tootmisliinilt, et valgusüntees kulgeks võimalikult kiiresti ja sujuvalt ning elu läheks edasi.

Li ja kaasautorid kirjutavad oma tööst ajakirjas Nature Communications.

Nad loodavad, et sellest on koos edasiste uuringutega tulevikus abi ribosoomide ebatõhususest ja ebatäpsusest põhjustatud haiguste ravil.

Pildil on tehisaru ettekujutus kahest ribosoomist informatsiooni-RNA molekulil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.