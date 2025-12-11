Tehnohiiud toovad nutiprillid avalikuks nuhtluseks uuele ringile

Tehnoloogiamaailma gigandid Meta ja Google teatasid, et hakkavad arendama taas nutiprille, millega kasutada TI-põhiseid teenuseid ja ümbrust salvestada. Pole ime, et New Yorgis ühte taolist prillikandjat rünnanud naise ümber tekkis peagi rahvakangelase oreool, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Aastal 2013 tõi Google futuristlike lubaduste saatel turule nutikad prillid. Domineeriva otsinguteenuse positsioonilt inimese eluolu kõiksuguseid tahke seiravat ettevõtet võrreldi kõigevägevamaga. Google nägi, mis inimesi huvitab, mida nad teevad ning millised nad on, kui teised ei näe jne. Nii võinuks arvata, et inimesed ei teadnud veel, et nende elu kannatab kroonilise nutiprillide puuduse tõttu, aga Google teadis.

Ümbrust jälgiva kaamera, miniarvuti ja internetiühendusega prillide arendus oli kallis ja pidi rajanema hästi põhjendatud äriplaanil. Lekkinud kuulduste peale ärkaski põnev ootus. Kui prillid poodi jõudsid, tormatigi neid ostma. Selliseid tormakalt uute asjade ostjaid iseloomustatakse süsteemsemas käsitluses ühiskonna eksperimentaatorite ja innovaatoritena.

See kogukonnast vaid mõne protsendi moodustav rühm proovib kõike uut. Nende eeskuju kaudu algab rahulikumat elanikkonda nakatav tarbimislaine, ent innovaatoreid pole äriplaani kirjutatud tulususe kindlustamiseks piisavalt.

Ei möödunud kuigi kaua, kui kallite prillide kandjad said hüüdnimeks glassholes. Nimetuse teine pool kõlab foneetiliselt sarnaselt halvustava sotsiaalse väljendiga, mis osutab seedetrakti moodustava toru tagumisele otsale. See tähendab, et enamikele inimestele siiski uus leiutis ei meeldinud. Oodatud positiivse nakkuse asemel puhkes kiire negatiivne reaktsioon. Võõraid vaatavate prillidega keelati siseneda baaridesse ja viibida avalikes randades, samuti ei lubatud neid ettevõtete juhatuse ruumidesse.

Paistis, et kõigile teistele, välja arvatud Google'i juhtkonnale, kangastus prillides digitaalne piiluja. Lubamatu privaatsusriive tõttu tuli ette mitmeid juhtumeid, kus prillikandjad seisid silmitsi vägivaldsete rünnakutega.

Leiutises pettusid aga ka terve nahaga pääsenud prilliomanikud. Neid pahandasid tehnilised piirangud, sh aku lühike vastupidavus, kaameraprobleemid, kohmakas kasutajaliides ja ka vähene praktiline kasu, mis äratas taaskord imestust eduka ettevõtte otsustusprotsessi suhtes. Natuke rohkem kui aasta hiljem lõpetas Google prillide laiatarbekaubana valmistamise ja müügi. Neid püüti edasi arendada kasutamiseks tööprotsessides.

Nüüd alustasid nii Google kui ka Meta uut katset. Seekord loodetakse sõbralikumale vastuvõtule. Optimismi toidab segu tehnoloogia küpsusest ja turu pragmatismist. Esimesel korral olid nutiprillid uudsed nii tehnilise olemuse kui ka pakutavate teenuste osas. Seekord pole enam tegemist harjumatu uuendusega. Uutel prillidel on kergemad raamid, paremad kaamerad, hääljuhitud kasutajaliides ja võib-olla ka odavam hind.

Samuti tullakse suurema kambaga. Koostöövalmidusest on teatanud mitmed prilli- ja moebrändid, kes panustavad omalt poolt disaini ja kasutusviiside kujundamisse. Tosina aasta taguste prillide välimus oli võrdlemisi kandiline, jämedapoolne ja tehnoloogiline. Koostöös prillimoele keskendunud ettevõtetega kavatsetakse uue põlvkonna nutiprillid muuta tavaliste stiilsete prillide sarnaseks.

Meta teate peale tõusis firma aktsiaväärtus märkimisväärsed neli protsenti. See ei tähenda siiski, et investorite arvates on prillid hea äriidee. Firma väärtuse kasv võis tuleneda sõnumi teisest osast, milles Meta teatas, et panustab vähem aastaid raha kulutanud virtuaalreaalsusese arendamissse. Metaversumi arvelt tekkivaid vabu vahendeid suunataksegi uute prillide loomiseks.

Kui Google'i algupärane teostus oli võrdlemisi passiivne keskkonna talletamise vahend, siis nii Meta kui ka Google loodavad tehisintellekti toega prillidega luua midagi proaktiivse kaaslase või assistendi laadset. Ühiskonnal on olnud aega kodustes seadmetes ja telefonis kaasas käivate assistentidega juba aastaid harjuda.

Nüüd võtaks need otse nägemisvälja kõrval veelgi aktiivsema rolli. Uue ja endiselt riskantse äriplaani keskse mõtte võib sõnastada näiteks nii: kui eelmine kord polnud prillid veel piisavalt targad ega kasulikud, siis võimendasid need vaid ebamugavust. Seekord peaksid inimesed olema uue võimekusega kaaslase üle rõõmsad ja imestama, miks oldi varem sedavõrd tõredad. Uued prillid lubavad hoiduda varem pahameelt põhjustanud olukordadest, kasutades näiteks salvestamisele osutavat väikest LED-lambikest.

Tänu tehisarule on prillid lisaks palju võimsamad. Need võivad reaalajas tuvastada inimesi, siduda pilte või hääli sotsiaalmeedia või muude profiilidega ning kujunevad avaliku ruumi analüüsijateks. [Meta ja Google on teadlikult blokeerinud sisseehitatud näotuvastuse võõraste isikute tuvastamiseks, et vältida kohtuasju ja regulatsioone. Samas on nt Harvardi tudengite projekt I-XRAY näidanud, et see on siiski võimalik, toim]

Luksusest ja disainist pole samas kasu, kui inimesed eeldavad, et keegi kusagil neid salvestab. Nad hakkavad käituma ettevaatlikumalt, väheneb igapäevaelu spontaansus ja privaatsus. Algab uus ja huvitav sotsiaalne ning äriline eksperiment. Esimeste reaktsioonide põhjal võib oletada, et sünnib ka palju uudiseid.

Üks selline pakkus juba kõneainet. New Yorgi metroos leidis aset intsident, milles üks naine lõi puruks vagunis viibinud mehe Meta nutikad prillid. Juhtum jäi loomulikult tallele ja seda on sotsiaalmeedia platvormidel vaadatud miljoneid kordi. Naist peetakse kangelaseks. Mehele ei tunne keegi kaasa.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".