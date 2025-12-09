Video: teaduste akadeemia uurijad-professorid tutvustavad oma uusi tulemusi

Teaduste akadeemia uurijad-professorid tutvustavad teisipäeval oma uurimisteemasid ja värskemaid tulemusi.

Oma teadustööst räägivad aastateks 2025–2027 valitud uurija-professorid Gert Hütsi, Andres Krumme ja Hannes Palang.

Hütsi projekti fookuses on ülimassiivsete mustade aukude tekke ja arengu, ürgsed mustad augud ning universumi suuremastaabilise struktuuri.Krumme uurimistöö pakub keskkonnasäästliku lahenduse tselluloosipõhise bioplasti tootmise laiendamiseks. Palangu uurimisprojekt seadis aga eesmärgiks välja selgitada, kuidas linnastumine ja linlik elustiil ühelt poolt ning aina inglisekeelsemaks muutuv argikultuur teiselt poolt on mõjutanud ja muutnud maastikuteemalist sõnavara, mõisteid ja mõistmist.

Lisaks tutvustavad oma teadustööd teemapõhised uurija-professorid Birute Klaas-Lang ja Meelis Kull. Birute Klaas-Lang hakkas juba 2023. aastal akadeemia uurija-professoriks valituna uurima vene dominantkeelega lastevanemate keelehoiakuid eestikeelsele õppele ülemineku protsessis. Sama teemaga jätkab ta perioodil 2024–2026. Meelis Kull valiti tehisintellekti uurija-professuuri juhiks üheks aastaks.

Kava

11.00 - Avasõnad. Mart Saarma, Eesti Teaduste Akadeemia president.

11.05 - "Λ-CDM", Gert Hütsi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.

11.35 - "Uued tselluloosipõhised bioplastid: uurija-professori 1. aasta tegevusaruanne", Andres Krumme, Tallinna Tehnikaülikool.

12.05 - "Maastikuline identiteet ja selle väljendumine keeles", Hannes Palang, Tallinna Ülikool.

12.35 - "Muukeelsete lastevanemate hoiakud eestikeelsele õppele üleminekul", Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool.

13.05 - "Ennustusmääramatusest otsusteni", Meelis Kull, akadeemik, Tartu Ülikool.

13.35 - Lõpusõnad.