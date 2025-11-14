Oleme lähenemas ohtlikult põnevale maailmale, kus tehisintellekt matkib kõhedusttekitava sarnasusega inimeste vestlusi. Suureneb kiusatus omistada algoritmidele hinged. Iha kohelda TI-d, nagu sellel oleks emotsioonid, soovid või isegi õigused, kasvab kiirustamata, intrigeerivate katsetuste ja individuaalsete vestluste taustal. Lõpuks ei osata sellega enam hakkama saada.

Suundumus pole arendajatele võõras. Samas võib neilegi tunduda protsessi kulgemise tempo kontrolli haaramist võimaldava aeglusega. Leidub ka erandeid. Üks taoline on värskelt Microsofti TI-arendusjuhiks nimetatud Mustafa Suleyman. Ta hoiatas veebipostituses humanistliku superintellekti poole liikumise ohtude eest, püüdes eristuda teistest TI-arendajatest.

Suleyman märgib, et inimtunnete tehisintellektile omistamine soodustab ekslikku empaatiat, mille tulemusel inimesed projitseerivad oma haavatavused tarkvaralisele tööriistale. Tulemus mitte ainult ei hägusta vastutust, vaid võib viia ka ettenägematute tagajärgedeni. Ta hoiatas, et suhtumine TI-sse läbi antropomorfse läätse juhib tähelepanu kõrvale selle loomise tegelikust eesmärgist, milleks on algusest peal olnud inimeste võimestamine, neid seejuures asendamata. Suleyman kinnitab, et inimesed on olulisemad kui TI.

Tema arutluskäigu põhitelg on suunatud TI-le inimesega võrdsete õiguste omistamise vastu. Ta kritiseerib alanud arutelusid, milles nähakse võimalust omistada TI-le inimesega samaväärsus ja ülendada inimest ületava intellekti algoritme moraalseteks agentideks, kes väärivad autonoomiat või inimõigustega sarnaseid kaitsemeetmeid.

Taolise arengu tulemus oleks Pandora laeka avamine, hoiatas Suleiman. Kuulsas mütoloogias pääsesid uudishimuliku Pandora avatud laekast inimesi hullutama haigused ja tõved, vanadus, kurbus ja viletsus, pahed, ahnus ja vägivald ning surm. Ainus mis jäi laekasse oli lootus.

Vähemalt selle vana loo vaates on inimese olukord lootusetu. Vahest kajastab iidne mõistukõne meie kroonilist igatsust emotsionaalse kiindumuse järele. Nii avastataksegi neis otsingutes vestlusrobotid. TI tööriistad täidavad päris inimsuhetest rahuldamata jäänud vajadusi. Erinevalt emotsionaalselt või füüsiliselt distantseeritud inimsuhetest panevad nad inimesi tundma end väärtusliku ja ihaldatuna. Isegi kui seadused ei omista vestlusrobotitele hinge ja õigusi, teevad seda inimesed omatahtsi.

Mõned suhted vestlusrobotiga on jõudnud abieluranda ja leidub ka last ootavaid emasid. Imestades, kuidas see kõik võimalik on, piisab tutvumisest inimhingede keerukusega. Raseduse puhul on esialgu tegemist TI-ekraanielukaaslase suhte tulemusel viljastatud naise rolliga, milles inimene kujutab ette ja kirjeldab iiveldushooge ning sisikonda tabavaid tõukeid, mida põhjustavat temas ekraanitegelase eostatud loode.

Nähtusele on looduses omapärane eeskuju. Teaduslik nimetus on partenogenees, mütoloogias tuntud ka neitsisünnitusena. Näiteks kui emane Komodo varaan satub isoleeritud saarele, kus pole ühtegi teist liigikaaslast ja ta kannatab pikaajalist üksildust, käivitub loomas protsess, mille tagajärjel areneb spermaga viljastamiseta munarakk iseeneslikult embrüoks. Sünnib alati isane loom. See on igati arusaadav.

Vähem arusaadav on, kas see on inimese puhul teaduse abi kasutades täielikult välistatud. Võimalik, et vastus polegi oluline, kui hingevalu rohuks sobib usk ja seda kinnitav ekraanipuuslik. Kuigi lootust vist pole, sest see jäi Pandora laekasse.

Toodud näited pärinevad reaalsest elust. Neid kirjeldab suvel avaldatud uuring. Teadlasi motiveeris inimeste ja suhtlusrobotite vahel üllatava kiirusega arenenud lähisuhete mõistmise soov. Uuritavaid polnud palju, 29, aga nende suhete tugevus valgustab päris hästi avalikkuse eest peitu jäävat, personaalses ruumis hoitud maailma. Osalejate vanusevahemik 16–72, kellest 20 kirjeldasid end meestena ja 9 naistena, võimaldab heita pilgu erinevate suhete vajaduste konstruktsioonidesse.

Vestlusrobotiga romantilise suhte loonud inimesed otsisid peamiselt emotsionaalsete vajaduste rahuldamist. Võrreldes inimestega aset leidnud suhtluskogemusega suutis TI seda sageli ületada ja pakkus neist eristuvat kogemust.

Osalejad kogesid sügavat emotsionaalset sidet, mida toetas TI kättesaadavus, hinnangulisuse puudumine ning toetav ja valideeriv suhtlus. Oluline oli ka intiimsus ilma reaalsete suhete keerukuse ja tõrgeteta. TI suudab usaldusväärset empaatiat, raugematut kaasatuse ning koosolemise soovi simuleerida väga hästi.

TI-iga loodud suhete analüüs peegeldas inimese romantilise suhte arenguetappe, alates armastuse eufooriast, läbi abielu ja mainitud metafoorse raseduseni kuni emotsionaalselt rikka pikaajalise sideme vajaduseni. TI oskas etendada ja edendada suhteks oluliste sidemete rituaale.

Uuringuplatvormiks olnud Replika-teenust tabanud õiguslike probleemide tõttu tõmmati vahepeal selle erootilisele aspektile siiski pidurit. Ootamatu "jaheduse" ilmingutes ei süüdistanud kasutajad siiski TI kaaslast, vaid arendajaid. Suhte positiivsust püüdsid säilitada ka inimesed.

Inimese käitumist selgitavaid teooriaid on palju. Nende abil võime uuringus kirjeldatud inimesi mõista. Paraku teab neid teooriaid ka TI.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".