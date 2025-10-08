Nobeli keemiapreemia läks molekulaarmaailma arhitektidele

Nobeli keemiaauhinna keemias pälvisid sellel aastal jaapanlane Susumu Kitagawa, australlaane Richard Robson ja ameeriklane Omar Yaghi uut tüüpi molekulaararhitektuuri loomise eest. Erinevaid metallorgaanilisi võrestikke (MOF) saab luua sisuliselt lõputult, avades rida praktilisi rakendusi, alates keemiliste reaktsioonide kiirendamisest, lõpetades õhust vee ja süsihappegaasi püüdmisega.

Metallorgaanilised võrestikud on molekulaarsed konstruktsioonid, kus metalliioone võib võrrelda nurgakividega, mida ühendavad pikad orgaanilised ehk süsinikupõhised molekulid. Üheskoos moodustavad need korrapäraseid kristalle, milles on suured tühimikud. Just need poorid annavad sedasorti materjalidele erilised omadused, võimaldades gaasidel ja teistel ainetel vabalt sisse ja välja liikuda.

Valdkonna teerajaja oli Richard Robson, kes 1989. aastal lõi esimese sihilikult disainitud avara kristallstruktuuri, saades inspiratsiooni teemandi ehitusest. Ta näitas, et metalliioone ja orgaanilisi ühenduslülisid kombineerides on võimalik luua korrapäraseid ja poorseid võrgustikke. Tema esialgsed konstruktsioonid olid aga haprad ja kippusid kergesti lagunema.

Richard Robson kombineeris positiivselt laetud vaseioone neljaharulise molekuliga, mille iga haru otsas oli vaseioone ligi tõmbav keemiline rühm. Omavahel ühendatuna moodustasid need korrapärase ja avara kristalli. Tulemuseks oli otsekui loendamatute tühi Autor/allikas: Nobeli komitee

Stabiilsete ja funktsionaalsete materjalide loomiseni jõudsid teineteisest sõltumatult Susumu Kitagawa ja Omar Yaghi. Kitagawa näitas 1997. aastal, et tema loodud võrestikud suudavad gaase, näiteks metaani, talletada ja vabastada, ilma et nende struktuur seejuures kokku variseks. Tema oluline panus seisnes ka arusaamas, et MOF-id võivad olla paindlikud ja muuta oma kuju vastavalt välistele stiimulitele, näiteks gaasi lisamisel või eemaldamisel.

Susumu Kitagawa näitas, et gaasid saavad neis konstruktsioonidest sisse ja välja voolata, ning ennustas, et metallorgaanilisi karkasse (MOF) saab muuta painduvaks Autor/allikas: Nobeli komitee

Omar M. Yaghi lõi 1999. aastal ikoonilise materjali MOF-5, mis oli erakordselt stabiilne ja suure sisepindalaga – paar grammi materjali peidab endas jalgpalliväljaku suuruse pinna. Ta võttis esimesena kasutusele ka mõiste metallorgaaniline võrestik" ja näitas, et nende materjalide omadusi saab sihipäraselt ette ennustada, muutes süstemaatiliselt nende ehituskive ja pooride suurust.

Omar Yaghi lõi väga stabiilse MOF-i ja näitas, et seda saab ratsionaalse disaini abil muuta, andes sellele uusi ja soovitud omadusi. Autor/allikas: Nobeli komitee

Tervikuna panid laureaadid aluse valdkonnale, mis pakub lahendusi paljudele praktilistele probleemidele. Tänu MOF-ide disainitavale struktuurile saab neid kohandada väga spetsiifilisteks ülesanneteks.

Näitek on MOF-idel suur potentsiaal keskkonnavallas. Näiteks on teadlased loonud võrestikke, mis suudavad püüda süsinikdioksiidi otse tehaste korstnatest, vähendades sel viisil kasvuhoonegaaside heitmeid. Samuti on välja töötatud materjale, mis toimivad justkui molekulaarsed sõelad, eemaldades veest kahjulikke ühendeid, näiteks laialt levinud PFAS-kemikaale ehk "igavesi kemikaale".

Samuti pakuvad MOF-id lahendusi loodusvarade kasutamiseks. Nii on Yaghi uurimisrühm demonstreerinud, kuidas spetsiaalne MOF suudab koguda joogivett isegi kuivast kõrbeõhust. Teisi karkasse on optimeeritud gaaside, näiteks vesiniku säilitamiseks, mis on oluline samm vesinikkütusel töötavate sõidukite arendamisel, kuna see võimaldab gaasi ohutult ja normaalse rõhu all hoiustada.

Seeläbi andis Susumu Kitagawa, Richard Robsoni ja Omar Yaghi töö keemikutele uue molekulaarse tööriistakasti, mis pakub lahendusi paljudele tänapäeva väljakutsetele. Kuigi valdkond on alles oma arengu alguses, tõotavad metallorgaanilised karkassid mängida tuleviku materjaliteaduses olulist rolli.

Uudis on täiendamisel.

Möödunud aastal said Nobeli keemiapreemia USA biokeemik David Baker ning ettevõtte DeepMind arvutiteadlased Demis Hassabis ja John Jumper, kelle töö võimaldab ennustada arvutuslikult valkude kolmemõõtmelist kuju ning ehitada nullist looduses mittekohatavaid valke.

Nobeli preemiat füüsikas antakse välja alates 1901. aastast. Alates 2023. aastast on Nobeli preemia väärtus 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot). Lisaks rahalisele auhinnale saavad laureaadid Nobeli bareljeefiga kuldmedali ja diplomi.