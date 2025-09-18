Šimpansid on puuviljaalkoholist pidevalt kerge auru all

Kui ahvid Aafrika looduses ringi müttavad, siis on nad suure osa ajast veidi jommis.

Teadlased on nüüd esimest korda ära mõõtnud, kui palju sisaldavad metsikute šimpansite päevases toidukoguses leiduvad puuviljad kokku etanooli, alkohoolsete jookide põhilist toimeainet, ja leidnud, et see vastab umbes ühele Ameerika standardile vastava joogiühikule päevas.

Üks Ameerika joogiühik sisaldab 14 grammi etanooli, Euroopas on joogiühikus kümme etanooligrammi.

Aga kuna keskmine šimpans kaalub inimesega võrreldes umbes poole vähem, vastaks puuviljast saasdav etanoolikogus tema jaoks pigem kahele Ameerika joogiühikule.

Ameerika, Prantsuse ja Côte d'Ivoiri teadlased eesotsas Aleksey Maroga Berkeley California Ülikoolist mõõtsid etanooli sisaldust kahes šimpansite uurimispaigas, üks neist Ugandas ja teine Côte d'Ivoiris ehk Elevandiluurannikul.

Keskmiselt sisaldasid need kaalu järgi 0,26 protsenti alkoholi.

Varem on primatoloogid neis paigus kindlaks teinud, et sealsed šimpansid tarbivad päevas umbes 4,5 kilogrammi puuvilju päevas. Puuvili moodustab seejuures umbes kolmveerandi nende toidust. Teada on ka toiduks tarvitatavate puuviljaliikide omavahelised proportsioonid. Loomad söövad puuvilju päev läbi, ilma kindlate toidukordadeta.

Mingeid silmanähtavaid purjakiloleku märke ei ole seejuures täheldatud. Et purju jääda, peaks šimpans ühe korraga kõhu puuviljast punni sööma, aga seda looduses naljalt ei juhtu.

Maro ja kaasautorid tõdevad ajakirjas Science Advances, et tõenäolised olid ka inimese ja šimpansi ühised puuviljatoidulised eellased pidevalt kerge auru all.

Inimeste seas levinud alkoholilembus on autorite arvates ehk ka just neist kaugetest aegadest pärit, meie suhtelise toidu- ja joogikülluse ajastul ei ole see lembus aga alati hea.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.