Pühapäeva õhtul saab näha täielikku kuuvarjutust

Kuuvarjutus Vahi alevikus 2019. aastal.
Kuuvarjutus Vahi alevikus 2019. aastal. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Robert Sälg
Pühapäeval, 7. septembri õhtul toimub täielik kuuvarjutus, mida on hea ilma korral võimalik jälgida üle kogu Eesti.

Füüsik Martin Välliku sõnul algab varjutus Eesti vaatepunktist juba siis, kui kuu tõuseb umbes kell 20. Kuna kaaslane on sel hetkel osaliselt Maa varjus, ei paista see kohe täiskuu moodi välja, vaid meenutab pigem sirpi.

Umbes tunni jooksul liigub kuu täielikult Maa varju ning omandab iseloomuliku punaka või pruunika tooni. Sellist nähtust nimetatakse sageli verekuuks. "See tuleneb maakera atmosfäärist, kuna see murrab päikesevalgust nii, et see murdub varjupiirkonda. Kuna punane pääseb aga atmosfäärist läbi, jõuab see Kuu pinnale. Kui keegi oleks Kuult maakera vaatlemas, näeks ta ümber Maa atmosfääri samasugust ägedat punast loojangurõngast nagu päikeseloojangu ajal," selgitas ta. 

Täielik kuuvarjutus kestab vaid mõne tunni ning nähtavus sõltub suuresti ilmast. Kuna kuu on madalal, tuleks valida vaatlemiseks avatud vaatega koht kagusuunas, näiteks põlluserv või künkanõlv. 

Välliku sõnul toimuvad kuuvarjutused maailmas igal aastal, ent täielikku varjutust ei pruugi igal aastal Eestis näha. Tema sõnul tasub iga sellist võimalust kindlasti kasutada. Kuuvarjutuse jälgimiseks pole vaja erivarustust. Nähtus on silmaga selgelt nähtav ning ohutu vaadelda. Binokkel või teleskoop muudab kogemuse aga märksa detailsemaks.

Avalikud vaatlusõhtud

Täielikku kuuvarjutust saab vaadelda ka koos teiste huvilistega, sest mitmel pool Eestis korraldatakse selleks avalikke vaatlusõhtuid:

  • Tartus viivad vaatlust läbi AHHAA teaduskeskus ja Tartu tähetorn.
  • Samuti toimub organiseeritud vaatlus Mustvees. 
  • Tallinnas viib Martin Vällik läbi avaliku vaatlusürituse Kohtuotsa vaateplatvormil, kust avaneb hea vaade kagusuunda üle vanalinna katuste. 

Varjutuse ajakava

- Kuule langeb Maa poolvari: kl 18.28 (Kuu pole Eestis nähtav)
- Kuule langeb Maa täisvari: kl 19.27 (Kuu pole Eestis nähtav)
- Kuu tõuseb Paides: kl 19.57, (Kuu vasak pool on varjutatud)
- Kuu nihkub täielikult Maa täisvarju: kl 20.30 (Kuu värvub sügavpunaneseks)
- Kuu täisvarjutuse maksimum: kl 21.11
- Täisvarjutus lõpeb ehk Maa täisvari hakkab tõusma: kl 21.52
- Kuult tõuseb Maa täisvari täielikult: kl 22.56
- Kuu lahkub Maa poolvarjust ja varjutus lõpeb: kl 23.55

Toimetaja: Andres Reimann

