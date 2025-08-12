Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

Ahhaa teaduskeskuse planetaariosakonna juht Üllar Kivila selgitas saates "R2 Hommik!", et meteoorisadu on igal aastal enam-vähem sarnase tihedusega, kuid umbes iga kümne aasta järel võib oodata veidi tihedamat vaatemängu. "Tänavu ei ole küll üks neist erakordsetest aastatest, aga vaatamist väärib see kindlasti," sõnas Kivila.

Perseiidid paistavad justkui tulevat Perseuse tähtkuju suunast, kuid meteoorijälgi võib näha üle terve taeva. Parim aeg vaatluseks on kella kahe paiku öösel, kui meteoorivoolu radiandiks olev Perseuse tähtkuju on tõusnud kõrgele horisondile. Samuti tuleks leida mugav lamamiskoht, kust avaneb võimalikult lai vaade.

"Kui olete linnas, näiteks Tallinna Vabaduse väljakul, siis näete võib-olla vaid mõnd eredamat meteoori. Pimedas kohas linnast eemal võib aga öö jooksul näha kümneid või isegi sadu meteoore," märkis Kivila.

Perseiidide allikaks on Swift-Tuttle'i komeet, millelt eraldunud tolm on umbes tuhat aastat vana. Päikesesüsteemi siseosa külastab sabatäht iga 133 aasta tagant. Komeedilt võib tulevikus eralduda ka uusi tolmupilvi, kuid nende Maale jõudmine sõltub sellest, kas komeet ristub taas Maa orbiidiga. Seda on aga raske prognoosida. Praegusest nii-öelda vanast jäljest jätkub meteoorivoolu veel pikaks ajaks.

Perseiidid on põhimõtteliselt kivitolm või pisike kivitükk. Maa atmosfääri läbides põleb see ära, jättes taevasse valgusjälje. Harvem jõuavad meteoroidid tervelt maapinnale, aga siis on tegu enamasti rauast või kivist meteoriitidega.

Praegu ei ole teadaolevalt Maa suunas teel ühtegi ohtlikku taevakeha. Hiljuti arvutati ühele asteroidile väike võimalus Maaga põrkuda, kuid hilisemad vaatlused näitasid, et see möödub meist. On siiski väike võimalus, et see tabab Kuud. Sellisel juhul võiks kokkupõrge olla Maalt nähtav ja paisata kosmosesse tolmu, mis võib mõneks ajaks ohustada satelliite.

Üllar Kivila vaatlussoovitused: