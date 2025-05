Kaotsi läinud känguru võib langeda eeskätt hundi ohvriks

Nädalavahetusel pani ühest Kohila valla majapidamisest plehku känguru nimega Donna. Metsas võivad teda varitseda hundid, kes ilmselt esialgu imestavad, mis imeelukaga tegemist on, aga seejärel mõistavad, et känguru kõlbab söögipooliseks.

Zooloog Mati Kaal rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et känguruid on maailmas üle paarikümne liigi. Kaal usub, et kaotsiläinud känguru on Bennetti känguru. Sama liiki kängurut saab näha näiteks Tallinna loomaaias. "See elukas on looduslikult pärit Tasmaania saarelt, kus on umbes samasugune kliima nagu meilgi. Seega praeguses ilmas tema jaoks midagi hullu ei ole," ütles zooloog. Jahe kevadilm seeläbi kaotsi läinud kängurut ehmatada ei tohiks.

Känguru jaoks on Eesti metsas suurim oht hunt, kes võib ta nahka pista. "Hundid võibolla alguses imestavad, mis imeelukas see on, aga küll nad aru saavad, et see süüa sünnib," ütles Kaal.

Kängurut on Kaalu sõnul kõige mõistlikum kinni püüda ilmselt narkoosisüstiga. Samuti saab kasutada võrke. "Kui tal looduses kehvaks läheb, siis võib ta tulla tagasi toitu otsima," lausus zooloog.

Kui looma toiduga meelitada, tuleb Kaalu sõnul arvestada sellega, mida konkreetne känguru oli muidu harjunud sööma. "Loomadega on sama nagu inimestega. Ei ole ühte inimestele meeldivat toitu. On Antsu lemmik, on Johani lemmik," rääkis Kaal. Üldiselt on kängurud harjunud sööma taimset toitu: puukoort ja -lehti. Tärkavat rohtu leidub talle praegu metsas küll ja veel.

Kui palju üks känguru maksta võib, Kaal öelda ei osanud. Loomaaiad pole loomi ostnud ega müünud juba viimased 30 aastat, vaid annavad neid üksteisele tasuta üle vastavalt jaotuskavale. "Loomade liikumine nii palju või vähe, kui seda on, käib erapidajate omavahelise asjaajamisena ja turg ilmselt paneb hinna paika," sõnas ta.

Kaal rääkis, et Austraalias kehtiva seaduse järgi ei tohi sealseid loomi niisama riigist välja vedada. See tähendab, et mujale liiguvad ainult need, kes kunagi on eriload saanud ning vastavaid protseduure jälgides praegu välja toodud ja nende järglased. "Mis puudutab Benneri kängurut, siis omal ajal on britid neid ära toonud, mistõttu Kesk-Inglismaal elavad nad rahulikult metsas," ütles ta.

