Meile lähedasel Barnardi tähel on neli väikest planeeti

Astronoomid said uut tõendust, et Päikesesüsteemi lähima üksiktähe Barnardi tähe ümber tiirutab lisaks seni päris kindlalt teadaolevale ühele planeedile veel kolm väikest planeeti.

Igal planeedil on massi ainult 20–30 protsenti Maa massist. Nad tiirutavad oma tähele nii lähedal, et teevad ühe tiiru ainult mõne päevaga. Elu olemasoluks on seal liiga palav.

Barnardi täht on punane kääbus, meist vähem kui kuue valgusaasta kaugusel Maokandja tähtkujus. Ta on nii tuhm, et palja silmaga teda Maalt näha ei ole. Peale Maa ja Päikese on tema lähedal vaid Alfa Centauri süsteem oma kolme tähega, mille juurest on samuti planeete leitud.

Samasuguseid tähti leidub universumis rohkesti, mistõttu on hea lähinäite põhjal aimu saada, milliseid planeedisüsteeme leidub. Kui teistel samasugustel tähtedel on ka enamasti sama väikesed planeedid, siis on neid üsna raske avastada.

Ritvik Basant Ameerika Ühendriikidest Chicago Ülikoolist ja tema kolleegid kasutasid Barnardi tähe planeetide avastamiseks Hawaii saartel kõrge mäe tipus asuva Gemini teleskoobi külge pandud mõõteseadet nimega Maroon-X. See suudab tuvastada üliväikesi muutusi tähelt saabuva valguse värvitoonides.

Nende muutuste järgi saab arvutada, kuidas tähe ümber tiirutavad planeedid kõigutavad tähte oma raskusjõuga, nii saabki planeetidele jälile. Selleks, et piisavalt täpseid arvutusi teha, pidid teadlased tähe valguse andmeid koguma 112 vaatlusööl, mis jaotusid kolme aasta peale.

Oma andmeid kombineerisid Basant ja tema kaaslased ka ühe teise teadlasrühma andmetega, mis on kogutud Tšiilis asuva Väga Suure Teleskoobi külge pandud tähevalguse mõõtmise seadmega, mis kannab tähendusrikast nime Espresso.

Barnardi tähe neli väikest planeeti on ilmselt kivise pinnaga nagu Maa mitte peamiselt gaasist koosnevad kerad nagu Jupiter. Päris kindlad me selles veel olla ei saa, sest planeetide tiirlemistasand paikneb nii, et nad ei liigu kunagi tähe ja meie vahelt läbi.

Basant ja kaasautorid kirjutavad oma tööst ajakirjas The Astrophysical Journal Letters, mainides, et Barnardi tähte ümbritsevas elu soosivas vööndis, kus planeetide pinnal võiks leiduda vedelas olekus vett, ei ole paraku mitte ühtegi planeeti.

Pildil on võimalik vaade ühelt Barnardi tähe planeedilt tähele endale ja kolmele teisele planeedile kunstniku kujutuses.

