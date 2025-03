Ornitoloog: soe ilm on esimesed kevadekuulutajad kohale meelitanud

Luigujõe kinnitas, et endast annavad märku juba mitmed kevadlinnud, sealhulgas musträstad ja kodukakud. "Täna hommikul, kui ma siia stuudiosse tulin, siis Karlova pargis laulis musträstas, mis on niisugune tõeline kevadekuulutaja. Eile õhtul oli kodukakku kuulda – see on seitsmenda märtsi kohta üllatav," sõnas ornitoloog saate "Vikerhommik".

Kohale on jõudnud ka esimesed rändlinnud, kes jagunevad oma rändekäitumise alusel lühimaaränduriteks ja pikamaaränduriteks, kelle rändekäitumine sõltub toidu kättesaadavusest ja sisemisest rütmist. "Lühimaarändurid on linnud, kes talvitavad Euroopas, näiteks Briti saartel, ja tulevad siia kohe, kui lumi sulab ja toit kättesaadavaks muutub,"selgitas Luigujõe. Nii sõltuvad näiteks põldlõokeste ja rästaste liikumised suuresti ilmast – kui tuleb külmalaine, võivad nad ajutiselt lõuna poole tagasi liikuda.

Sooja ilma tõttu võivad sisemaal elavad inimesed ornitoloogi sõnul kuulda päeval põllu peal näiteks kiivitajate ja lõokeste häält. "Mereäärsetel inimestel, näiteks tallinlastel tasub minna Paljassaarde, kus võib näha arktilisi veelinde aule ja vaeraid, kes Eestis talvituvad, aga nende ränne on käima läinud. Varajane tulija, kes võiks juba kohal olla, on näiteks ristpart. Praegu on veel algus ja suurem linnukevad on alles tulemas, kus põllud hanede ja luikedega täituvad," sõnas Luigujäe.

Ornitoloog selgitas, et pikamaarändurid, näiteks suitsupääsuke ja valge-toonekurg, tulevad kohale kindla ajagraafiku järgi, sõltumata ilmast. Kuna nad talvituvad Aafrikas või isegi Indias, ei tea nad, millised on hetkeilm Eestis. Nad alustavad rännet vastavalt oma bioloogilisele kellale ja jõuavad siia tavaliselt kindlal ajal, näiteks suitsupääsukesed saabuvad reeglina mai alguses. Metsas elavad põõsalinnud ja lehelinnud on aga alles ekvatoriaal-Aafrikas.

Mõned pikamaarändurid, näiteks sookured saabuvad varem. "Esimesed rändsookured on tegelikult juba kohal. Jäksi kandis nähti näiteks eile kahte sookurge," lisas ornitoloog. Tavaliselt saabuvad nad märtsi keskpaigas.

Luigujõe nentis, et ootamatud ilmaviperused võivad mitmetele lindudele, näiteks pääsukestele, saatuslikuks saada. "Kui näiteks mai keskel näiteks tuleb lumi maha, on väga-väga viletsad lood. Neil on niisugune kohastumus, kus nad saavad tardunne suikuda, kui ikka süüa ei ole. Kui on väga suur toidupuudus on, siis nad saavad olla rahulikult ja oodata paremat aega, aga nad saavad seda teha ainult umbes nädala, mitte rohkem," sõnas ornitoloog.