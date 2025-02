Pahade poiste lembus pakub mitu õppetundi

Inimese vastuolulisus pole saladus. Pigem on tegu omapärase magnetismiga, kui taltsutamatu on taltsamast huvitavam. Oleme kaugetest aegadest saati demonstreerinud paradoksaalset vaimustust norme trotsivate ja moraalselt mitmetähenduslikult või lausa ebaeetiliselt käituvate indiviidide vastu.

Soolise võrdõiguslikkuse volinikul pole millestki muust kinni võtta, kui väita, et nn pahade poist tõmme on võlunud avalikku kujutlusvõimet ning juhtinud masse imetluse segadusse, mille najal nad on saavutanud staatuse, jõukuse ja olulise. Samasse kategooriasse sobivaid on naisi lihtsalt vähem. Peaksime nõustuma, et see on hea.

Nurjatute geeniuste nähtus äratab kriitilisi küsimusi avalikkuse mõistuse, meedia vormitud kuvandi ja demokraatlike väärtuste erosiooni vastastikuse mõju kohta. Antikangelase või paha poisi arhetüüpe on kultuuris ning meedias regulaarselt romantiseeritud. Virtuaalseid näiteid kohtab alates mässumeelsetest kirjanduslikest tegelastest, lõpetades kinolinal karismaatiliste lindpriidega. Kõigi ühiseks omaduseks on ontliku ja korraliku vastane trots. Seda peavad paljud ontlikud ja korralikud inimesed vastupandamatult atraktiivseks.

Talupojalik psühhoanalüüs võib taolise ahvatluse seletusena pakkuda normaalsete inimeste elust puuduva põnevuse ja riskimatuse treenitud enesekindluse nälga. Seda täidab konfliktsetest tegelastest õhkuv ülbe trots. Võimalik, et taolise võlu nõidus muudab avalikkuse pimedaks sellise käitumise tagajärgede suhtes.

Tegemist võib olla Stockholmi sündroomi ühiskondliku vormiga, milles taoliste pahade poiste karismast ja tajutavast edust vaimustunud avalikkus on nende võimuletuleku kaasosalised. Lõpuks muundub esialgne ahvatlus vaikivaks nõustumiseks või isegi aktiivseks toetuseks, hoolimata demokraatlike normide ja eetiliste standardite erosioonist.

Ainulaadne elav näide on miljardärist ettevõtja Elon Musk, kellest on saamas maailma ilmselt võimsaima riigi poliitikasuundi kujundav keskne tegelane. Märkimisväärsed annetused ning rohkem emotsioonidel kui tegelikkusel mängivad ninatargad sõnavõtud on andnud talle silmapaistva ja võimsa rolli. Kuna ta kempleb väga suurte ehk tavakodanikes reflektoorset vimma esile kutsuvate organisatsioonidega, hõisatakse üle pea käivale mängule kaasa rohkem emotsioonide tuulutamise kui asjadest arusaamise tulemusel.

Taolise paha poisi võlu varjus väärib tähelepanu masse hullutava raha võlujõud. Ühes isikus kokku saades võime olla tunnistamas sotsiaalse ebaõnnestumise õppetundi.

Vahetult enne USA presidendivalimiste kriitilist lõpufaasi asus Elon Musk jagama miljoneid tema kandidaadi valijatele, mille mõned indiviidid kohe välja teenisid. Oodatavalt tekkis seepeale poliitiline protest valimiste mõjutamise pärast. Ainult, et midagi sellist polnud varem juhtunud ning ta kaevati kohtusse lubamatu loterii korraldamises. Kohtunik lükkas kaebuse tagasi, sest Muski sõnul oli miljon lihtsalt valmise registreerimise töö eest saadud tasu.

Demokraatlike normide rikkumises on varem hurjutatud kümnete dollaritega valijate motiveerijaid. Miljonisadu muudab aga mängu hoopis huvitavamaks, milles võivad soovida palli lüüa ka kohtunikud. Nüüd kõlavad kuuldused, et riigi valitsemise kolmest iseseisvast alustalast ehk vaid valijaid esindavad parlamendiliikmed ei julge iseseisvalt, st administratsioonist teistmoodi otsustada, kuna Musk võib mõne tühise miljoniga muuta nende poliitiku elu talumatuks. Väiksema kaliibriga miljonär ei saa seda mängu endale lubada.

Osta saab aga ka poliitikust suurema mõjuga asju näiteks populaarse avaliku arvamuse kujundamise keskkonna Twitteri. Musk käis 2022. aastal Twitteri eest lauale 44 miljardit dollarit, millest veerand oli kaetud pankadelt saadud laenuga. Seejärel asus ta kujundama sotsiaalmeedia keskkonnas toimuva vestluse suundumusi.

Tulemus osutus sedavõrd radikaalseks, et teenusest lahkus massiliselt pikaajalisi kasutajaid, sealhulgas mitmed tuntuid ja lugupeetavaid rahvusvahelisi organisatsioone ning meediaettevõtteid. Nende järel mitmed suured reklaamiandjad. Musk saatis nad roppude sõnadega pikalt. Firma väärtuse kukkumine alla 10 miljardi dollari teda ei häirinud, sest tal on võim, peamiselt tänu rahale mitte tarkusele.

Küll aga muretsesid laenu tagasisaamise pärast pangad, kes olevat juba arvestanud, et müüvad laenu kahjudega edasi. Eelmiseks nädalaks müüsidki pangad peaaegu kogu Twitteri laenu edasi. Ostjateks oli rida osapooli, kes tänu Muski ootamatule poliitilisele võimule usuvad oligarhia kasumlikkusesse.

Vaid nädal varem pakkus Musk, et ostab 97 miljardi dollari eest ära maailma juhtiva tehisintellekti arendaja OpenAI. Tegemist oli vaenuliku ülevõtmiskatsega. Ta seadis ostupakkumise tagasivõtmise tingimuseks tema enda ettevõttega konkureeriva firma strateegia muutmise. Oodatavalt lükkas OpenAI nõukogu esmaspäeval pakkumise tagasi. Pakkumise tulemuslikkusse ei uskunud ilmselt ka Musk ise. Pigem oli tema eesmärk hirmutada OpenAI avatud investeerimisringis osalejaid, et tal on oma sõnade taga raha, millega suudab nende plaane rikkuda.

Värskeim näide on kohtusse esitatud Muski vastu suunatud hagi, milles teda süüdistatakse USA ajaloo suurima andmelekke autorluses. Eraettevõtjast Musk olevat saanud juurdepääsu USA föderaalvalitsuse kõikide ametite ja organisatsioonide protsesside, kapitali ja liikmete andmetele.

Minnes ajas vaid natuke tagasi, oli Musk demokraatide toetaja ning ökoloogiast hoolivate innovaatiliste elektriautode arendaja ning eestkõneleja, kes soovis päästa inimkonda, arendades uudset raketitööstust, et saata osa meist Marsile. Kui palju vastuolusid mahub ühte inimesse?

