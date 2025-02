Google'i tehisarupõhise otsiabilisega hädas olnud kasutajad avastasid , et see hakkas jagama täpsemaid juhiseid, kui seda sõimati piisavalt palju, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Vandumine on üks neist kummalistest inimeseks olemiste vormidest, mis eksisteerib vajaduse ja inetuse noateral. Ühtaegu nii autentsuse kui ka tahumatuse avaldus võib väljendada nii valu puhtust kui ka olla sotsiaalne tabu. Elu ilma sõimusõnadeta tähendab kujutada ette maailma, mis on maalitud pelgalt pastellidega. Pilt on ju olemas ja võib-olla isegi meeldiv, kuid puudub sügavus ja kontrast. Vähesed propageeriks ohjeldamatult kiruvat ühiskonda, kuid ükskõik kui palju kontraste see ka ei looks, liigne kasutus eemaldaks sealt vajaliku kaalu ja mõju.

Vandumine teenib mitut eesmärki. Nagu emotsionaalne ventiil, võimaldab see kohe ja rahuldust pakkuval viisil väljendada frustratsiooni, viha või isegi põnevust. Ega valu puhul ei karjuta ega kiruta ilmaaegu. Uuringutes on teadlased demonstreerinud, et needmine aitab valu leevendada.

Koolikohustuslikult ontlikus olustikus võivad kirjandusklassiku needussõnad panna hoomama keele ja kõne sügavust ning toorust, mis muudab sõnadest pildi elavamaks. Tavasõnades puudub vajalik energia ja asjade rõhutamise võime. Õigesti ajastatud ja paigutatud kirumine lisab rütmi, raamistab öeldu sisu, lisab intensiivsust ja eksimatut veendumust ning võib olla naljakas.

Teinekord oleks põhjust kiruda end ohjeldama üllitavat sotsiaalset ootust. Seda eriti formaalses keskkonnas, kus antakse enne õigus kahepalgelisele rumalusele kui ausale ahastusele. Laste noomimine on mõistetav. Väljakutseks polegi tingimata sõnad ise, kuivõrd lugupidamatus autoriteedi suhtes, rikkumatuse kaotus või lihtsalt halvad kombed. Täiskasvanud hoiavad end tagasi, et mitte kaotada rafineerituse läiget ega soovi paista agressiivse või ebausaldusväärsena.

Ometi inimene, kes kunagi ei vannu, paistab iseloomutu ja laenguta, haigustest vaba ja liigselt desinfitseerituna. Kusagil peab asuma elu suhtes osavõtlik tasakaal, mis lubab eksisteerida kunstipäraselt alasti nördimusel, kahjustamata inimese usaldusväärsust ja samas põhjustamata teistes põhjendamatut valu. Parimad sõimud on need, mis tulevad ootamatult, kuid sihikindlalt, nagu hästi ajastatud ja suunatud must pintslitõmme elaval maalil.

Need võivad avalduda ka korralikus ingliskeelses sõimus koostatud Google'i päringuna. Meediaruumi suured teenused püüavad seoses kasutajate koostatud probleemse sisuga vastutust vältida, osutades, et nemad on vaid neutraalne tehniline vahenduskiht. Ometi on ilmselge, et nende algoritmid kujundavad kasutajate loodud sisu kättesaadavust. Ühtaegu võimendavad need korrektses keeles esitatud poliitilist jõhkrust ja modereerivad sõnalises ruumis petlikku pieteeti.

Kuigi Google'i otsingutes masinõppega seotud meetoditel olnud alati oma osa, suurendas ettevõte konkurentsist tulenevalt tehisintellekti rolli ja lisas isikliku kontoga registreerinute otsinguteenuste sekka TI-ülevaate teenuse. Iseenesest on tegu möödapääsmatu arenguga, aga nagu iga algusega, kaasneb sellega probleeme.

Arengu paratamatusele viitab Google'i otsingutulemuses lehekülgede viisi loetletud allikatele osutavate otsingute kõrval näiteks ChatGPT antud konkreetne ja selgitav vastus. Paljude lõppkasutajate jaoks on taoline valmisküpsetatud vastus eelistatum, võrreldes vajaliku infopala sõelumisega otsinguleheküljel loetletud allikatest. Esimeses eufoorias ilmusid isegi väited, et nutikate vestlusrobotite tõttu on Google'i otsinguteenuse aeg otsakorral.

Paraku on TI-teenused suhteliselt aeglase õppimisega. Seetõttu jäid nad värskete uudiste vahendamisel hätta. Lisaks kippusid TI-teenused koostama enesekindlalt ekslikke vastuseid. Sama juhtus ka Google'i TI koostatud ülevaadetega, mis esitasid mõnikord selgelt mõttetuid või isegi ohtlikke vastuseid ega osanud eristada praegusi sündmusi minevikusündmustest. Kellele oli täpne teave ülimalt tähtis, pidi seda ikkagi algallikast üle kontrollima. Nemad soovisid TI-põhise otsingutulemuste üldistuse välja lülitada.

Otsides võimalust, kuidas tülikas ekraanitäide välja lülitada, selgus et TI-ülevaadet ei saa Google'i otsingus ära keelata. See ajas mõned kasutaja sedavõrd endast välja, et nad kirjutasid otsingureale keskmisest jõulisemas inglise keele rikkuses, kuidas ta saab selle "paganama" TI-teenuse välja lülitada. Seepeale ilmus selge juhis, kuidas seda saab teha.

Kirumismeetod levis ja osa asusid katsetama needmissõnade kaalusid. Selgus, et samas sõnastuses, aga vähema vürtsiga väljenduste peale Google küsitud lahendust ei pakkunud. Masin väitis isegi, et see pole võimalik. Ainult teatud rämeduse kontsentratsiooniga sõnajõud saavutas kommunikatsioonis soovitud mõistmise.

Pole kindel, kas see oleks sobiv tõend TI tärkavast eneseteadvuse algest. Vandumine puudutab vähem sõnu endid ning kajastab pea alati suuremat konteksti. Jäägu seega spekulatsiooniks, kas Google'i otsinguteenust toetav Gemini TI arvestab sõimus peituva soovi aususega. Eristades seda tavasõimust, mida peab märgiks küsija kasimatusest ja soovi mitte-tõsidusest.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".