Kammloom suudab vananemist tagasi pöörata ja saab valmikust uuesti vastseks

Norra teadlased annavad teada, et on avastanud algelisel veeelukal ameerika kammloomal haruldase taasnoorenemise võime.

Kammloomad võivad ehk väliselt meenutada ainuõõsset meduusi, kuid moodustavad siiski täiesti omaette hõimkonna, Ctenophtera, millesse kuulub küll vaid alla 200 liigi.

Joan Soto-Angel ja Pawel Burkhardt, mõlemad Bergeni Ülikoolist, kirjutavad Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et ameerika kammloom Mnemiopsis leidyi, keda invasiivse võõrliigina elab ka Euroopa meredes, sealhulgas meie Läänemeres, suudab vajaduse korral muutuda valmikust tagasi vastseks ehk inimlikult väljendudes täiskasvanust uuesti lapseks.

Seni on teada olnud ainult käputäis muid loomi, kes sama trikki valdavad. Tuntuim nende seas, niinimetatud surematu hüdraloom Turritopsis dohrnii oskab muutuda meduusist tagasi polüübiks ja polüübist uuesti meduusiks.

Suuremal osal loomadest on elukäik ühesuunaliselt lineaarne: nad sünnivad, kasvavad, paljunevad, vananevad ja surevad.

Nüüdne avastus sai alguse juhusest. Joan Soto-Angel märkas kord, et üks akvaariumis elanud täiskasvanud ameerika kammloom oli kadunud. Kuid tema asemel silmas ta samas akvaariumis hoopis ameerika kammlooma vastset.

Sugenes hämmingusegune kahtlus, et loom oligi justkui bioloogilisse ajamasinasse sattunud.

Oletuse kontrollimiseks mõtles Soto-Angel koos kolleeg Burkhardtiga välja katse, kus nad tekitasid valmikust kammloomadele mõningast stressi: ei andnud neile süüa ja tekitasid neile kergemaid vigastusi.

Ja oh imede imet, mõne nädalaga muundusidki katsekammloomad aegamööda uuesti vasteteks.

Teadlased loodavad, et nende avastusest tõuseb kasu arengubioloogiale ja vananemisuuringuile.

Kammloomad on üks iidsemaid hulkraksete loomade rühmi, mistõttu võib loota, et selle võime algmed on niiöelda uinunud olekus tallel ka teistes loomades ja võib-olla õnnestub neid kunagi isegi natuke üles turgutada.

