Sauruse tiivad aitasid tal joosta

Kui dinosaurused endale tiivad said, ei tarvitsenud nad kohe lendu tõusta.

Rahvusvaheline teadlasrühm on oma värskelt avaldatud uurimistöös leidnud tõendust selle kohta, et üks kriidiajastu algupoole elutsenud väike tiivuline saurus võis saada tiibadelt abi kiiremaks jooksuks.

Alexander Dececchi Ameerika Ühendriikidest Dakota Osariigiülikoolist ja ta kolleegid uurisid nii looma enda kui ka tema jooksujälgede fossiile.

Jäljed olid jäetud mudasesse pinnasesse, mis hiljem kivistus. Nüüd asub jälgi kandev pinnas Lõuna-Koreas.

Jäljefossiilid äratasid teadlaste tähelepanu selle poolest, et jälgede vahemaad olid võrreldes jälgede eneste suurusega üllatavalt pikad, 25 kuni 31 sentimeetrit.

Teadlased määrasid jälgede vanuseks umbes 106 miljonit aastat. Liigiks, mille isend need jättis, oli arvatavasti linnuliku välimusega saurus Dromaeosauriformipes rarus.

Arvestades jälgede vahemaid ja sauruse enda jalalihaste mõõtmeid leidsid teadlased, et loom ei suutnud tõenäoliselt üksnes jalgade abil nii pikki samme astuda.

Nii käivadki nad Ameerika Ühendriikide teaduste akadeemia toimetistes välja idee, et sauruse jooksule aitas kaasa veel miski, kõige tõenäolisemalt tiivad.

Teadlaste hinnangul jooksis loom neid jälgi jättes kiirusel 38 kilomeetrit tunnis.

Teadlased ei tea, kas saurus ka lennuvõimeline oli. Jooksu algusele ega lõpule viitavaid jälgi säilinud ei ole ja nii on võimatu öelda, kas saurus võttis joostes lendutõusuks hoogu või võttis laskumise järel hoogu maha või andis lihtsalt tavalisele jooksule tiibadega hoogu juurde.

Nii piirduvadki teadlased alalhoidlikuma sedastusega, et lind kindlasti jooksis maapinnal ja aitas sellele tõenäoliselt tiibadega kaasa.

Lendamise võimalus jääb siiski niiöelda õhku, sest varasemais uuringuis on tuvastatud, et liigil Dromaeosauriformipes rarus olid seljas ka suled.

Kui kunagi õnnestub tõendada, et seda liiki saurused lendasid, siis tuleb tõdeda, et lennuvõime oli omandanud vähemalt üks muugi sauruse rühm kui ainult see, millest hiljem meile täna tuntud linnud laiali lendasid.

